【IPO追蹤】佳兆業物業(02168-HK)：未來將繼續拓展非住宅物業規模

在市場充斥著各種噪音的今年，每每有新股上市必被問及的便是上市時間點選擇問題，今日自佳兆業（01638-HK）分拆即將上市的佳兆業物業（02168-HK）亦被問及此問題。公司執行董事、主席及總裁廖傅強稱，公司上市計劃自兩年多前已開始籌備，所有議程都是按時間節點推進，且無論從經營策略還是從對投資者負責角度來看，公司上市都經過慎重考慮，相信市場對公司會保有信心。

至於估值問題，公司融資及證券業務部副總經理劉景睿稱，在目前市場窗口下，公司在估值上考慮的對標方，一方面是有實力強大的地產開發商作為戰略股東方，另一方面還考慮服務對象是中高端且服務品質高，在公司自身符合這兩個條件下，進行了IPO折讓再給了年底市場情緒的誠意。他認為目前公司估值較為理想，雖然今年港股市場表現不盡人意，但佳兆業物業首次作為獨立平台來面對資本市場，將在融資和業務發展方面將有更大施展拳腳的空間，公司未來會更專注於在業務和未來發展方向做到位，從而通過資本市場來釋放公司價值。

和每一個自地產公司母企分拆的物業管理公司一樣，佳兆業物業也一定程度上依賴於母企佳兆業的業務供給。根據招股書顯示，2015年、2016年及2017年12月31日止年度及2018年6月30日止六個月，由餘下佳兆業集團開發物業貢獻的物業管理服務收益佔比分別為89%、87.2%、82.2%及76.6%。廖傅強稱，公司本身即是自佳兆業分拆，而自2015年開始做第三方合作，這是既定事實，但與第三方的合作在面積和收入方面都取得不錯表現。他又指，在第三方獲取渠道上，目前公司通過市場招投標和合資平台來進行，未來還會通過收併購來擴大第三方業務佔比，惟未透露預期第三方物業未來佔收益之比重。

公司招股文件顯示，截至2018年6月30日止，公司在管建築面積中，住宅社區佔比達88.7%，非住宅物業佔比達11.3%；而收益方面，住宅社區佔比53.%，而非住宅物業則佔到46.6%。廖傅強稱，非住宅物業進入門檻較高，但收益和毛利率水平均高於住宅項目，公司在體育場館等非住宅物業上有獨特優勢，未來將繼續大力發展非住宅物業項目，分散收益來源，滿足市場需求。

而物業管理費方面，公司所收取物業管理費由2015年每月每平方米人民幣2.55元穩步提升至2018年6月30日的每月每平方米人民幣2.68元。公司財務管理部總經理易學忠稱，隨著未來公司業務持續增長，新的定價還會繼續提升；公司亦著重在經濟較發達地區發展業務，對未來提價有保障；另外，公司還會謀求對5至8年以上的在管項目進行提價。

文：鄒舒惠