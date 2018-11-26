憧憬美加息步伐放緩 港股升448點

本周市場焦點在G20峰會和美國聯儲局主席將發表講話；環球經濟放慢市場憧憬美國或放緩加息步伐，港股顯著造好，股王騰訊(00700-HK)和金融股領漲。

港股於11月26日開市已見高開171.67點或0.66%，之後升幅略為收窄至26031.9點，為日內低位，最少升104.22點；期後升勢持續，於11:20左右升至日內高位26413.76點，最多升486.08點，下午維持在高位運行，收市報26376.18點，升448.5點或1.73%；成交金額只有740.9億港元。

恒生國企指數收市報10521.53點，升133點或1.3%。

11月恒生指數期貨於15:54報26740點，升475點，未平倉合約逾14.1萬張。

12月恒生指數期貨報26397點，升483點，未平倉合約逾2.5萬張。

股王騰訊(00700-HK)領漲，收市報298港元，升6.8港元或2.3%；成交金額44.96億港元。騰訊旗下的內地線上旅遊平台同程藝龍(00780-HK)今日主板上市，收市報12.4港元，較招股價9.8港元升26.5%；成交金額13.36億港元。

憧憬加息步伐放緩，金融股亦普遍上揚，建設銀行(00939-HK)收市報6.6港元，升0.12港元或1.9%。中國平安(02318-HK)收市報75.3港元，升0.85港元或1.1%。

中國移動(00941-HK)亦漲1.85港元或2.4%，收報77.75港元。

銀河娛樂(00027-HK)顯著上揚，收市報48.7港元，升2.05港元或4.4%；升至近2個月高位。銀河娛樂23日公佈，截至2018年10月31日，向承授人授出之股份獎勵為249.96萬份。據此，受託人(Acheson Limited)已與銀娛訂立認購協議，以按認購價每股認購股份0.01港元認購249.96萬股認購股份。

憧憬加息放緩亦有利地產股。新鴻基地產(00016-HK)收市報111.8港元，升3港元或2.8%。

星期五布蘭特石油價格暴跌逾6%，中國石油(00857-HK)股價收報5.3港元，跌0.08港元或1.5%。

異動股方面，今天剛公佈中期業績的大家樂(00341-HK)，業績表現良好，收市報18.26港元，升1.04港元或6%。大家樂集團公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利2.39億港元，同比增長16.25%；每股基本盈利41.2港仙，中期股息派19港仙。其中香港分部溢利上升10%至3.89億港元，主要因為利潤率改善。內地分部溢利升2.6%至7830萬元，主要由於分店網絡擴張，以及線上營銷線下外送(O2O)服務擴展。

渝太地產(00075-HK)則顯著下挫12.1%或0.44港元，收市報2.46港元；成交金額1300萬港元。渝太地產過去兩個交易日曾累計急升20.8%或0.5港元，升至2.9港元；惟今天跌幅幾近抹去一切漲幅，重返未升時。