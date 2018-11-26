新專利通過 傳LG將開發一款配備16鏡頭的智慧型手機

近期來，智慧型手機製造商似乎不斷在提升的手機搭載的鏡頭數，來提升手機相機的品質，並以此吸引更多的消費者。據外媒報導，韓國手機品牌大廠 LG(066570-KR) 可能正在開發一款配備 16 個鏡頭的智慧型手機。

據報導，LG 已經獲得了美國專利商標局的專利，屬於「行動終端的行動終端和控制方法」，並且是一個擁有 16 個鏡頭的智慧型手機，且以 4X4 方陣來排列。該技術將允許一次拍攝多個視角，並捕捉移動的 3D 圖像，同時也能更好的合成動態影像。

在專利當中，LG 也表示在 16 個鏡頭的底部將會放置一個鏡子，讓用戶能更方便進行自拍，表明該款新的智慧型手機將省略前置鏡頭，也將更有利達成真正的全螢幕，免除像是 iPhone 的瀏海。

其他配備 16 鏡頭相機的智慧手機功能細節目前尚不清楚，也還不能確認 LG 將在哪款智慧手機上搭載該技術。

競爭者方面，三星 (005930-KR) 在今年堆出的 Galaxy A9 上便搭載了 4 個相機鏡頭。矽谷新創公司 Light，也在去年製造了一款 16 鏡頭相機，同時也開發了一款後置鏡頭配備多達 9 個鏡頭的智慧型手機，以改善低光性能並達成各種深度效果。

與三星 Galaxy A9 的 4 鏡頭手機相機比較，LG 所研發的 16 鏡頭將為攝影體驗帶更大的提升，同時為 LG 帶來了各種設計和製造工程上挑戰。不過，就現在來看 LG 是否能夠將 16 鏡頭的概念轉變為實體產品還有待時間驗證。