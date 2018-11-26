馬斯克：有70%可能 我會親自登上火星

近日，特斯拉和 SpaceX 的創始人、矽谷鋼鐵人馬斯克（Elon Musk）在接受 Axios 採訪稱，有 70% 的可能他能在有生之年乘自己的 SpaceX 火箭登上火星。

在採訪中，馬斯克提到 SpaceX 最近取得了很多驚人的突破，他甚至可以想象最快 7 年後就能送乘客到火星，而費用為幾十萬美元。

馬斯克的願景中，僅僅登陸火星是不夠的，他憧憬的是移民、搬到那裡去。但短期內，搬到火星不會是一個愉快的體驗。

馬斯克否認了火星旅行是為有錢人提供出路的說法：

飛去火星的旅程本身（在那麼小的火箭罐子裡穿越深邃的太空）是九死一生。即是成功登陸火星，死在火星上的機率可比在地球上高多了。

而且登陸後緊接着是馬不停蹄建基地，根本沒有什麼閒暇舒適可言。即便基地建好了，那裡的生存環境也是惡劣的。

而且這趟火星之旅還可能有去無回，馬斯克稱並不確定乘客能夠順利返回。

儘管如此，馬斯克依然堅持推廣 multiplanetary（跨星球）的未來生存願景，他在訪問中只差沒有原文引用登陸珠峰的著名句子（為什麼登？因為山就在那兒）：

儘管那麼多攀登珠峰的人在登頂路上死去，但人們依然前赴後繼來挑戰。

建立近地軌道衛星網路 為火星移民基地供網

馬斯克的 SpaceX 一直在推進探索太空、提供星際航行服務的工作。

除了今年 2 月成功發射攜帶了馬斯克自己使用多年的特斯拉跑車的獵鷹 9 號重型運載火箭、9 月成功簽下首名（2023 年）月球旅行乘客（費用：2.5 億美元），Space X 最新的一項進展是：

本月 16 日，美國聯邦通信委員會批准了馬斯克為 Skylink 項目新增 7518 顆（整個工程將用到 12000 顆衛星）寬帶衛星的計劃。

Starlink 為 SpaceX 旗下的大型軌道衛星網路，未來大規模商用化後，不僅將為地球提供寬帶服務項目，也將為火星移民基地供網。

官方登陸火星的日程表：更保守

登陸火星、為人類開拓太空備選生存地的事業，不只是馬斯克感興趣。

美國宇航局 NASA 的官員、前宇航員 Tome Jones 近日稱，NASA 計劃 25 年內讓人類安全登陸火星。

目前登陸火星除了面臨軌道距離帶來的技術問題，還有火星旅行和着陸後的環境對人體的損傷問題，如失重對視力的影響、宇宙射線太陽耀斑等輻射傷害的問題等。