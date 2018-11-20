看上Sprinter 馬斯克有意與戴姆勒合推電動休旅車

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週一 (19 日) 在推特上發文，稱特斯拉可能有興趣與戴姆勒 (Daimler AG) 合作開發其 Sprinter 休旅車的電動版。



馬斯克推特回應網友對於電動休旅車的評論，稱「可能有興趣與戴姆勒 / 奔馳合作開發電動版 Sprinter。」

最新一代 Sprinter 運動休旅車於今年 2 月亮相，奔馳 - 賓士 (Mercedes-Benz) 計畫明年推出電動版本。

特斯拉沒有立即回應置評請求。

對於是否有可能與特斯拉合作，戴姆勒拒絕回應，但其發言人稱馬斯克對該款休旅車有興趣，此點令人開心。

波蘭一家媒體上個月報導，戴姆勒現行執行長 Dieter Zetsche 稱自己不排除未來與特斯拉合作，即便公司已經出售對特斯拉的持股。戴姆勒資深主管 Ola Kaellenius 近日已獲拔擢，明年將接任成為戴姆勒首位非德國籍執行長。

另外，外媒報導，2 位知情人士透露，特斯拉將與外部公司合作，包括 Manheim 和 Kar Auction Services 的一個部門，以管理其二手車業務。

知情人士表示，特斯拉交給其合作夥伴銷售的大部分是租賃期結束的 Model S 和 Model X 車型，但也包括其他換車交易、瑕疵車或違約止付被回收的汽車。特斯拉的二手車庫存目前幾乎並不包括 Model 3。

週一特斯拉股價小漲 0.15%，今年迄今漲幅約莫 14%，相比 S&P 500 指數今年迄今漲幅 0.5% 大得多。