中國經濟 不能只靠房地產

在中美貿易戰的負面影響日漸加深的情況下，中國經濟的下行壓力亦開始加重。據聞，中國政府已打算在經濟策略上採取守勢。這包括減少一些消耗性較大，而回報沒有把握的投資，以保證國家的財政可以平穩地運行。

在這種取態下，我相信，原先還在宣傳推動的「一帶一路」計劃應該會逐步減慢力度。這樣既可以保留實力，亦可以減少對美國的刺激，希望可以減少磨擦，緩和一下兩國之間的緊張氣氛。

我覺得這樣的策略調整是需要的，應該支持的。不過，亦有傳聞說，中央政府同時還打算逐步放寬原先對房地產市場的嚴管控政策，以免金融市場因資產價格下滑而受到衝擊。如果這只是一種權宜的做法，這還可以接受。但我擔心這會變成飲鴆止渴，以後會令中國經濟更難走出死胡同。

中國政府必須明白，靠房地產去帶動經濟的日子已經過去，一再重服這條藥方，效用會愈來愈差，而且還會衍生很多負面影響。過去，房地產之所以可以起帶動經濟的作用，原因是早年真的建設不足，令建出來的房屋可以物有所用，既可以改善人民的生活質素，亦可以配合工商業的發展。但現時除了一線城市還因為有人口流入有新生需求外，其他的二、三、四線城市，大部分都已累積了很多長期沒法消化的庫存。如果再去增加建設，只會浪費資源，得物無所用，令投入去的資金再也無法收回。

但很多地方政府的官員，根本不考慮國家的長遠利益，但求先解決自己的眼前問題。他們希望政策一鬆，他們就有機會賣地，增加地方政府收入。只要建築地盤有工開，工人就有工作做，鋼筋水泥就有人買，還可以帶動裝修、家電、地產中介等一系列行業的發展，GDP增長就可以有保障，他們的烏紗就容易保得住。

然而，如果這些新建出來的房子已沒有實際需要，建出來也只能空置，不但賣不出，就算做長租公寓也不容易有租客。導致投入的資金再也沒法收回，金融系統一樣會出問題。結果只會迫政府不斷增發貨幣，借錢給地產商不斷起動新項目，借錢給老百姓大舉進行地產投資。可惜，世上並沒有一個國家可以靠這套方法維持經濟長期增長，更不要說可以令一個國家成為真正的強國。

中國現在已落入一個中等收入的陷阱，單靠量變只會令產能過剩，庫存沒有出路。結果銀行的貸款就沒法收回，金融危機日益嚴重。因此，要跳出中等入息陷阱，必須靠質變，而這種質變必須同時在生產力方面與生產關係上出現，才可以真正找到突破。

所謂生產力方面的質變，主要是靠科技的突破，及由此而帶來的成本優勢與應用設計上的優勢。在這方面中國是一直有進步的，只是與西方先進國家仍有距離。至於生產關係上的質變，這包括(i)黨與國的關係，(ii)國與民的關係，(iii)僱主與僱員的關係，以及決策與執行階層的關係。這方面的質變，只有鄧小平做過一次，之後的都不敢動，現在唯有靠惡劣的宏觀環境倒迫中國在生產關係上出現質變了。