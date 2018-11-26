【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股創 2010 年以來最遭黑色星期五表現，不過台股早盤在電子三雄同步走高領漲下，指數開高走高，蘋概股、被動元件以及矽晶圓族群也配合拉升，不過國際股市不確定性仍高，指數上檔賣壓偏重，國泰金領跌金控股，塑化股受油價衝擊疲弱，指數收盤上漲 1.01%，未能收復月線。

《國際金融市場焦點分析》

國際股市指數期貨早盤出現止穩，激勵早盤陸股同步走高，不過受到市場觀望本週即將召開的川習會，市場普遍預期，本次川習會對於貿易談判並不會有任何實質進展，加上週五原油再度重挫，導致上證指數中之能源類股及原物料類股走勢疲弱，導致今日上證指數及 A50 指數漲幅壓回；日經 225 指數受到，美元升值帶動日圓貶值影響，推動今日日經 225 指數上漲超過 1%。

《國際商品市場焦點分析》

最新報告指出沙烏地阿拉伯每日石油產量達近 1100 萬桶的高峰，市場臆測美籍沙國異議記者遭謀殺事件，可能讓沙國遭川普所制肘，不得不配合壓低油價，加上道瓊和 S&P 500 指數創 2010 年以來最糟糕的黑色星期五表現，引發市場風險規避情緒，以及市場對需求面可能增長趨緩的憂慮持續發酵，油價上週五再遭空襲，輕原油期貨重挫 7.7%，布侖特原油期貨下挫 6.1%。

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