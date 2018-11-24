闖關4700失敗 專家：比特幣恐跌更深 下看3500美元

經過週四感恩節稍停下來喘口氣後，加密貨幣投資人週五又開始拋售，本週連續第三週收低。

全球最大加密貨幣比特幣，Kraken 交易所 5:00 交易時間走跌 3.8% 至 4259.80 美元，本週跌幅 23%。

比特幣一週走勢 (11/16~11/23)

一位分析師認為，加密貨幣的跌勢還看不到盡頭。

Think Markets U.K. 首席市場分析師 Naeem Aslam, 表示，「在嘗試反彈上升至 4700 美元水準失敗之後，比特幣可能會跌至更低的水準。監管環境令多頭窒息、空頭瘋狂。如果目前的動能持續下去，比特幣價格可能會觸及 3800 美元或甚至 3500 美元水準。」

為打擊加密貨幣產業的詐欺和濫用行為，並進行廣泛監管，美國 SEC 上週首次宣布對加密貨幣創始人祭出民事罰款。



本週稍早，外媒報導美國監管單位正在調查去年比特幣創紀錄大漲的背後是否涉嫌人為操作。報導提到，三名知情人士透露，司法部調查是否有交易者利用泰達幣 (tether) 來推升美元。泰達幣具有爭議性，其創始人稱該加密貨幣有 1:1 的美元支撐。

Aslam 補充，加密貨幣廣泛走跌，但以太幣最受關注，因該貨幣大量用於 ICO 交易。

「最令人擔心的是以太坊可能跌破 100 美元大關，其背後真相是大量的偽幣被沖出系統，而這會讓以太坊的價值降低。」

目前一個以太幣價格在 122.12 美元，單日跌幅達 5.2%，但與歷史高價相比已經下跌 90% 以上，但自 2017 年 5 月以來尚未跌破 100 美元水準。

其他加密貨幣方面，萊特幣下跌 4% 至 31.79 美元、瑞波幣下跌 5.2% 至 41 美分、比特幣現金下跌 10.2% 至 195.30 美元。

期貨交易方面，芝加哥期權交易所 (Cboe) 全球市場 12 月契約收跌 4.2% 至 4190 美元。CME Group 11 月契約收低 4.2% 至 4205 美元。