【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期走勢分析》

美國股市：油價再度崩跌，美國輕原油價格面臨 50 美元保衛戰，布侖特原油則失守 60 美元，衝擊能源股全面重挫，另外感恩節黑色星期五激勵零售股走揚，但蘋果再傳出可能調整行銷策略，補貼日本電信商以利買氣，蘋果股價再度下跌逾 2%，引領尖牙股（FAANG）全面走跌，美股指數全面收跌，道瓊及標普 500 指數創 2010 年以來最糟糕的黑色星期五表現。

台股觀點：美國感恩節加上週末台灣地方大選前夕影響，上週五市場交易清淡，早盤在電子三雄同步上漲下，加權指數小幅走高，不過中國股市再度重挫拖累亞股走低，指數在金融及傳產疲弱下翻黑，雖然盤中電子股急拉撐盤，不過午後賣壓加重，收盤加權指數下跌 0.49%，持續壓制於月線之下；週末地方選舉由國民黨全面勝出，可關注與中國關係是否趨於緩和，可能使觀光、營建及百貨餐飲相關類股受惠；整體而言，蘋果銷售前景趨緩的消息持續影響台灣大型蘋概股走勢，金融類股亦在市場傳出 FED 暫緩升息消息導致金融類股表現疲弱；此外，市場觀望 11 月 30 日川習會結果，使得國際股市上檔有壓，在目前國際股市仍未止穩下，建議可多加利用台指期貨為投資部位進行避險。關注焦點：1) 11/30 G20 峰會川習會。

