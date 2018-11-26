台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月26日

九合一選舉結束，民進黨未能取得優勢，內外資法人昨（25）日緊急開會應變，歸納出選後共有四項利多與三項利空，且台股前波已做修正，下檔可望獲支撐，若指數殺低，將啟動買進機制。

準高雄市長韓國瑜掀起的韓流狂掃 89 多萬票，翻轉了南台灣、也翻轉了建商攻城掠地的策略！興富發建設集團、甲山林廣告和愛山林建設先後表態愛高雄，計劃在未來一年，大舉加碼高雄推案達 400 億元，跟著韓流拚經濟。

美股 S&P 500 指數步入修正，後市看空，高盛（Goldman Sachs）警告 2019 年將面臨 6 道逆風，包括美國經濟降溫、中國經濟走疲、企業獲利走弱、通貨膨脹升溫、市場利率走揚及薪資成本增加等。



經濟日報

法人: 台股有撐

賴菊堅辭 蔡總統深談留人

政院: 2025 非核家園不變

工商時報

建商挺韓流 高雄推案 400 億

大選重挫 8 大政策生變

選後拚經濟 觀光族群帶頭衝

聯合報

台股選後 多空交戰

財部盯台股「不會選完就不管」

彰化綠能政策 魏規王隨?

蘋果日報

台幣匯率 恐下探 31 元關卡

後市看美股 高盛：明年 6 大利空

哭哭！信用卡優惠 5 家銀行明年縮水

中國時報

工商界籲蔡 重啟九二共識

英國脫歐危機 梅伊決戰國會

稅收流失 脫歐將重傷英國經濟

自由時報

川習會不妙 兩國恐全面交惡

美黑色購物節 網購 1922 億元「刷」新高

油價跌逾 1 年新低 OPEC 減產機率近 7 成