【雪球嘉年華】中信證券首席經濟學家朱建芳：美國經濟或在2019年後出現輕衰退

中信證券首席經濟學家諸建芳在2018雪球嘉年華現場表示，當前中國經濟問題凸現，負面效應疊加，面臨著經濟下行加速壓力增大、信用擴張減速以及流動性不足等問題。

朱建芳稱，中國需重新審視“三大平衡”關系，一定程度上傾向“穩增長”和“擴內需”。在2016-2017年，全球經濟基本出現同步覆蘇，資金流向相對變化，即由此前不斷流向美國轉向流入非美資產。2018年起，全球流動性拐點開始出現；2018-2019年，全球經濟基本面分化，全球流動性更多表現為整體流動性的收緊。目前，全球主要經濟體的央行，發達經濟體的央行流動性開始收緊。明年年終可以看到流動性從絕對量的角度，收緊的趨勢很明顯。這一點對投資來說非常重要，流動性對資產價格會產生直接的影響。

朱建芳預測，美國經濟在2019年後陷入衰退概率增加，可能出現的是輕衰退，而非類似2008年那麽大的債務下行周期。如果看美國經濟的變化，現在在高點上是有共識的。這種高點會持續多久，是2019年之後開始出現下行衰退，還是從明年開始有所變化？這一點最值得關註的狀態。

人民幣匯率方面，朱建芳指，短期來看人民幣有一定的壓力。一方面美國經濟比較強，國內經濟短期有所走弱，帶來的貨幣政策有所放松，對匯率有影響。明年我們的壓力可能會小一些，明年最大的幅度在7%，不會有比較大的貶值的狀態，匯率還是保持穩健的走勢。大家比較關註7%的數值，7%真正意義上不是那麽重要，不用非常刻意關註波動這一點。

文：覃漢計