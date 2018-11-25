騰訊下屬旅遊公司香港IPO融資超過1.8億美元

Yokohama Daisan Management：騰訊下屬旅遊公司香港 IPO 融資超過 1.8 億美元

日本大阪 2018 年 11 月 23 日電 / 美通社 / -- 日本私人財富管理公司 Yokohama Daisan Management 對騰訊下屬中國旅遊公司同程藝龍控股有限公司最近首次公開募股 (IPO) 的發展，進行了評論。

Yokohama Daisan Management 的分析員報告說，在登陸香港證券交易所的 IPO 中，同程藝龍所籌集的資金略高於 1.8 億美元。該公司股份定價為 9.80 港元，發行約 1.43 億股。在交易時，同程藝龍股票的價格區間定為 9.80 港元至 12.60 港元。

由於全球科技市場不太景氣，中國旅遊公司同程藝龍最初將原先的 10 億美元融資目標下調至 8 億美元。紐約證券交易所 (New York Stock Exchange) 關於最大科技公司的分類指數「FANG + 指數」已經在過去幾天了下跌了 8%，跌至自 1 月以來從未見過的水平。

Yokohama Daisan Management 領導公司股票交易部門的 George Chase 評論說：「由於我們在市場上所看到的修正，更多科技公司對上市一直猶豫不決；不過，現在還是有很大的買入機會，這些公司依然比預期籌集了更多的資金，這表明經濟發出了積極的信號。」

更多 IPO 為此推遲了股票發售啟動事宜，例如寶寶樹，這家公司獲得了阿里巴巴集團控股有限公司的支持，將股票發售推遲了一天，但最終還是籌集了超過 2 億美元的資金。

Yokohama Daisan Management 指出，近日來的交易已經讓中國內地和香港市場實現了增值。

簡介：Yokohama Daisan Management 在 2009 年成立，自此之後證明在管理客戶資金上面成績突出。憑藉我們團隊的專長和多年以來的經驗，我們所管理的資產的金額如今超過了 87.1 億美元。查詢詳情，請瀏覽 www.ydminternational.com/。

傳媒聯繫人：Yokohama Daisan Management，電郵：t.shiro@ymdinternational.com，電話：+81-6-4560-5504，地址：9F Hankyu Terminal Building, 1-1-4 Shibata Kita-ku, Osaka, Japan（日本大阪）

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