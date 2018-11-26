購物假日季有助零售業業績 美股走勢或將借力使力

根據全國零售聯合會 (NRF) 的數據，從感恩節大餐到購物商場，超過 1.64 億美國人計劃在感恩節和網購星期一之間上門採購。但零售商會如何度過接下來的購物假期？

零售顧問 Jan Kniffen 表示，「我認為消費者目前的狀況是最佳的了。」「工資上漲、大家都有工作、失業率達到 50 年來的最低水平，除非標準普爾 500 指數出現問題，否則消費者沒有任何問題。」

在過去 2 個月中，標準普爾 500 指數下跌約 10%。Kniffen 表示，許多研究顯示「購物假日季節零售額與標準普爾 500 指數之間的相關性非常高。」但他希望今年會有所不同，因為包括低能源成本和信用評分等其他各項條件都表現很好。

有史以來第一次，全國 FICO 平均信用評分達到 704。Kniffen 預測，實體零售商的假日銷售額將比去年成長 5.5%。

他表示，包括 Kohl's (KSS-US)、Macy's (M-US)、Nordstrom's (JWM-US) 和 Walmart (WMT-US) 在內的零售商正在訂定策略，在消費者有需求時為消費者提供他們想要的東西，例如路邊取貨、店內退回網路訂單以及網上下單店內取貨。

但所有這些都需要花錢。「讓顧客進入商店比以前更加昂貴。」Kniffen 說，「這些事情正在它們的財報數字中出現。」

但他說，「總體而言，這些零售商的表現和自網路發明以來一樣好。」

至於玩具店，這是沒有全國性玩具品牌的第一個購物假日季節，因為玩具反斗城在去年年底宣布破產並且今年關閉了所有商店。

Kniffen 說，「不幸的是，你唯一可以在玩具上賺錢的是第 4 季，因為 Walmart 和 Target (TGT-US) 不會讓步，現在亞馬遜 (AMZN-US) 也不會讓步。玩具反斗城留下的市場缺口太大，但無論如何它們都會努力爭取市占率。」

但這並非全是壞消息，美國玩具專賣店 FAO Schwarz 最近在紐約洛克菲勒中心開設了一家新店，並計劃未來開設更多店鋪。Kniffen 說，FAO Schwarz 是最可能成功的業者，因為它可以成立一些連鎖店，並通過自製玩具熊工作坊和娃娃中心等經驗讓逛商店的變得有趣。

他說，「為了保持零售業的活力，這些是你必須採取的舉動。」