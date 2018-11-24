〈台股選股指南〉台股近月狂跌千點 大選後如何選股？

近兩周上市櫃公司公布 10 月營收及第三季財報告一段落，台股市場也回歸基本面；受中美貿易戰和蘋果手機出貨預期下修等因素影響，10 月以來台股大跌千點以上。

幸好在近期量縮盤整格局下，個別公司第三季財報業績及第四季營運展望比市場預期更好，上市櫃公司第三季淨利 6523 億，比第二季的 5758.36 億成長一成多。加上第三季台幣貶值助攻，今年前三季上市櫃公司獲利 1.78 兆，比去年同期成長 13.3％，可見不少公司仍獲利良好。

蘋果光不再 鴻家軍綠油油

《華爾街日報》報導，蘋果削減 2018 年新 3 款 iPhone 訂單量，主要代工廠商包括鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW) 等公司都會受影響，鴻海股價更跌到近期低點，市值跌破兆元。高盛也將蘋果目標價下調至 182 美元，受此消息影響，蘋果股價跌逾 3%。

另一方面，APEC 會議最終無法發表聯合聲明，清楚表明中美貿易問題擴大，令市場感到不安。過去一直是市場焦點的尖牙股 (FAANG)，在各自利空衝擊下大跌，並全部陷入技術性熊市，拖累美國科技股的表現，進而壓縮台股表現空間。

選前護盤 資金搶短

而台股依舊走區間震盪格局，近兩周量能僅在千億元上下浮動。隨著投票日接近，市場觀望氣氛轉濃是造成量能萎縮主因。不過，11 月 20 日勞退基金開標，420 億元資金加入護盤彈藥庫，市場資金瘋狂做多、上漲家數暴增，電子強勢股與投機股都出現濃厚搶短氣氛。

九合一大選前，台股仍需留意美國科技股走勢影響波動。法人認為，短線在多方進攻力道不足下，指數恐難有表現空間。不過，櫃買指數打底完成的底部訊號浮現，資金陸續回流中小型股，卡位年底行情，法人認為，操作底部出大量的轉強股可提高勝率，建議選股方向可以 PCB、電動車、5G、生技、油價下跌受惠股為主。

不確定因素消除 下檔有支撐

另一方面，上市櫃公司第 3 季財報公布及 MSCI 公布季度權重調整後，不確定因素消除，實施庫藏股家數突破百家以上，且近期國際股市波動劇烈，預期庫藏股家數還將持續攀高，台股下檔有強勁支撐。

加上美中恢復對話，中國 15 日針對美國所提的貿易改革要求提出書面回應，貿 易戰短期對台股的影響減緩，有助於市場買氣回溫，後市觀察重點在月底川習會談。