貴金屬盤後─美元轉弱 黃金收高6.80美元 創二週收盤高點

黃金期貨週三上漲，並創二週收盤高點，美元轉弱，提供了黃金市場支撑。

12 月黃金上漲 6.80 美元，或 0.6%，收於每盎司 1228 美元，本週約上漲 0.4%。

12 月白銀上漲 23.3 美分，或 1.6%，至每盎司 14.502 美元，本週上漲 0.8%。

週二，黃金收低，結束了連續四天的漲勢，未能維持避險買盤的支撑。週四為感恩節假日，今日交易清淡。

分析師說，週二，美國股市大幅下跌，黃金却仍收低，這顯示黃金市場就像一個傳統的商品市場，而非避險的金融工具。

基於此，全球股市週三反彈，黃金亦上漲，就不足為奇了。

分析師說，美元雖然走低，却仍接近高檔，對黃金與白銀仍具有壓力。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌近 0.2%，本週則上漲 0.2%。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

其他金屬交易方面，12 月鈀金上漲 7.10 美元，或 0.6%，至每盎司 1133.20 美元。1 月白金上漲 3.60 美元，或 0.4%，至每盎司 850.60 美元。

12 月銅上漲 2.8 美分，或 1%，至每磅 2.795 美元。