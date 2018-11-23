〈黑五購物攻略〉電商平台搶市 別忘了搶折扣券、輸入折扣碼

雙 11 結束後，緊接著是黑色星期五購物節今 (23) 日登場，消費者除了聚焦美式賣場好市多的優惠，國內電商平台均共襄盛舉搶市，Yahoo 奇摩強打「黑五好物節」，蝦皮購物也祭出超強黑五優惠，主打母嬰、藥妝商品組合，並為即將到來的雙 12 暖身。

黑色購物節是美國感恩節 (11 月的第 4 個周四) 後的第一天，店家會在這天提前降價、搶先開賣耶誕商品，由於黑色象徵獲利，後來就約定成俗成為美國民眾在 12 月的重要採購日。

Yahoo 奇摩表示，今年由 Yahoo 奇摩購物中心和 Yahoo 奇摩超級商城聯合舉辦「黑五好物節」下殺折扣，Yahoo 奇摩購物中心強力推銷世界各國進口好物，在 12 點和 21 點的時段發放 5 折券，另外還有 NIKE、adidas 和 CONVERSE 聯合慶，全館最低 4 折起，而 Yahoo 奇摩超級商城 Gap 全館 5 折起，輸入折扣碼 Yahoo5 可滿額再享 9 折。

另一方面，活動期間會員於 Yahoo 平台消費可享有 3% 購物金，購買指定品牌享有 5% 超贈點回饋，刷 Yahoo 聯名卡再享有 3% 超贈點回饋。

蝦皮購物則說明，據蝦皮內部銷售數據統計，消費者偏好於優惠活動期間大量購買尿布、奶粉和濕紙巾等商品，因此，今日黑色星期五優惠商品主打母嬰、藥妝。

蝦皮也指出，「美妝保健」是蝦皮購物強勢品類，曾多次蟬聯銷售冠軍，已躍居日本藥妝品牌進軍網路的首選平台，繼 Tomod’s 獨家進駐蝦皮商城，日藥本鋪也跟進，為加強銷售，蝦皮趁勢推出日藥本鋪全館優惠商品滿 399 元再享 84 折優惠。