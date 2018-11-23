合勤控連虧四季 努力改善盼Q4毛利率向上

合勤控 (3704) 第三季營收較上季大增三成，營運卻連四季虧損，每股虧損 0.38 元，累計前三季則虧 1.25 元。執行長楊國榮今 (2) 日在法說會坦言，「過去幾季確實沒有把事情做好」，現在已逐步在改善，第四季毛利率希望至少維持或往上，至於外界期待的 5G，終端商品預計在 2020 年開始貢獻營收。合勤控第三季營收 63 億元，季成長 31.25%、年成長 25.5%，主要是因為有部分第二季遞延的訂單；毛利率為 16%，稅後虧損 1.65 億元，每股虧損 0.38 元，連續第四個季度虧損。累計前三季稅後季損 5.38 億元，每股虧損 1.25 元。



楊國榮坦言，過去幾季確實沒有把事情做好，主要是主管替換、決策上判斷沒做好，加上產品毛利和產能利用率沒掌控好，及採購成本上沒掌握好，但這些問題已經在第二季、第三季開始做積極掌控，第三季產品品質、獲利率、費用都有改善，第四季在管理上鬆散的地方也會糾正過來。



對於庫存金額大幅提升，今年一路上升到第三季，合勤控表示，主要是 MLCC(層陶瓷電容) 增加，及產品做好客戶沒有拉走，現在已經持續和客戶在協調中，目前出貨周轉率還控制在 90 天以下，尚在可以控制的範圍。



展望第四季，合勤控將會以維持第三季水準為基礎，希望有機會向上，目前合勤控大陸、台灣的廠產能都是滿載。



針對 5G 發展，合勤控旗下子公司盟創總經理黃文義總表示，目前將 LTE 和 5G 的技術應用在寬頻產品上，現有已經有相關終端寬頻產品在銷售，5G 的終端產品會在 2019 年開發，2020 年開始銷售創造營收。