〈杏一法說〉杏一Q3毛利率達31.28% 未來目標持穩3成以上

杏一 (4175-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，說明營運概況，發言人魏子文談到毛利率提升，說明主要是偏向聚焦專業產品的深度服務、及引進自有品牌的銷售，杏一第 3 季毛利率達到 31.28%，年增 1.04 個百分點，季增 1.23 個百分點，期望接下來的毛利率，都可持穩在 3 成以上。

魏子文指出，毛利率提升主因，是因為杏一不只將自己定義成「藥局」，而是全面性健康服務，因此在專業產品介紹深度也會更追求細節，同時因為專業性產品多半為高單價，也是帶動毛利率的主因，一般來說，社區型門市的毛利會高於醫院型門市。

魏子文說明，雖然毛利率提升，但合併營業費用也增加，多出的支出費用在店面租金成長，及新加入的電商部分，尤其是租金成長相當吃重，這也是杏一想把門市從醫院型轉向社區型的原因之一，因為在醫院型的門市，租金跟坪數都沒有決定權，往社區發展較有彈性，也能節省租金。

以成長性來看，杏一舊店大約每年成長 3-4%，新拓展店店每年則大約 2-3%，魏子文說明，未來舊店會以改善商品結構為主，而新拓展店面則會加入專業的諮詢團隊與藥師，把長照概念帶入社區。

值得一提的是，因杏一鎖定族群是銀髮世代，在諮詢方面也需要更多細節投入，杏一因此在社區型門市推出諮詢服務，讓年長者可以就近得到幫助。

談到新物流倉儲，魏子文表示，新自動化物流倉儲明年底完工，屆時能提供更多品項，魏子文強調，自動化運作不僅能節省人力成本，結合電商作業區也能提高出貨效能，同時因為醫療品的消耗有一定的速度，門市能夠與物流倉儲提早溝通，降低缺貨狀況發生。

未來杏一也希望 10 年中拓點達 1000 家門市，不排除加盟店與供應商的整合，短期目標則是希望能夠在 2023 年達到 600 家門市數的目標。