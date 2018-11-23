【富蘭克林】謹慎低接 選後台股行情可期

23 日台股交投清淡，加權指數量縮走低，下跌 47 點收 9,667 點；近期表現回溫的櫃買指數下跌 1 點收 119 點，等待選後走勢表態。

富蘭克林華美投信表示，目前台股呈現大盤消化利空、中小股伺機上攻的拉扯格局，就大盤而言，半導體權值受制於虛擬貨幣價格崩跌影響客戶拉貨等負面訊息，屢遭機構法人調整目標價，周間一度回測前低，塑化則被國際原油價格重挫拖累，均不利加權指數上攻；相對而言，櫃買指數走勢強勁，在矽晶圓等族群帶動下，走勢不再破底且短期均線上揚，未來隨市場情緒持續回穩，且具有表現空間，中小型股選後行情可期。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，電子終端產品銷售不振，使半導體產業面臨短線逆風，不過半導體權值擁技術領先優勢，全球經濟成長也未進入衰退轉折，在度過短線景氣調整後，也終將回歸成長軌道，投資價值將提供下檔支撐力道；大型塑化營運受原油價格牽動，目前原油面臨供過於求壓力，處於下跌趨勢，12 月 OPEC 會議是短線供需轉圜關鍵，預估產油國間或有減產默契，應會朝維持油價於一定區間努力。在利空逐漸淡化後，大盤可望持穩。

跌深反彈概念部分，矽晶圓族群續為上攻指標，產業展望相對被動元件明確，著實反映在股價表現，周間帶量突破站上技術線型支撐，一度激勵市場氣氛，惟短線籌碼略顯凌亂不利續攻。周書玄對此指出，目前市場著眼尋找操作題材，短線強勢股配合技術線型突破，吸引資金目光，又台股具有提前反應特性，時近年末利於想像來年行情，進而推升股價。不過，明確長多趨勢尚未出現，個股易有漲多拉回整理狀況，包括近期逐漸具體化的 5G 產業，利多訊息反映於股價漲勢，但目前處於設備建置前期，雖是產業發展方向仍有短線波動可能，因此無論是跌深反彈、趨勢展望概念，對於看好個股都應以低接方式布局，期待選後行情。

周書玄認為，選後台股不安情緒可望得到緩解，且考量台股位階自萬點以上回落，高權重的蘋概股在市場期待偏低下已提前修正，對盤面影響有限，近期可布局較有上檔空間的中小型股，其中愈廣泛涉及 5G、電動車、物聯網等未來趨勢的個股，愈有可能獲資金青睞而有所表現。惟就中長線來看，美中貿易協商仍是變數，且明年台股獲利展望保守，產業基本面尚未明確，仍宜適時承接高殖利率股，應對市場下檔風險。

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