選股難度升高 低波動概念ETF成存股懶人包 量增趁勢吸金

受到國際金融市場情勢影響，台股 10 月跌破萬點以來，散戶交易占台股跌破 6 成，比金融海嘯時更低，主要是投資人擔心市場波動大，陷入不知道怎麼選股，而「低波動」概念 ETF 透過一次打包多檔優質中大型股的方式，加上有有高殖利率，法人戲稱為「存股懶人包」，可達到相對抗震效果，近期趁勢成為資金避風港。

根據證期局最新資料統計，自然人交易占台股比重在 10 月跌落 6 成以下，達 59.6%，較 9 月的 60.5% 減少 0.9 個百分點，並為連續 4 個月下滑。今年最高峰落在 6 月，當月占比 66.4%，當時台股曾在 6 月 7 日創下 11261.68 點波段高點。此外，10 月自然人信用交易比率也僅有 17.4%，持續下滑並續創新低。

台股好震盪，選股難度升高，使得自然人交易大舉下滑，不過，過去「低波動」概念 ETF 日均量大多不到百張，但近期確有趁勢吸金的跡象，以國泰臺灣低波動 30 ETF(00701-TW) 為例，11 月以來，只有「個位數」的交易日成交量低於百張，11 月 5 日更衝到近千張，成為抗震避風港。

國泰投信表示，回顧過去十年，金融市場曾相繼受到雷曼風暴、希臘債務危機、美債降評和人民幣重貶等重大事件衝擊，但低波動指數不僅一路領漲，表現更完勝大盤，主要原因在於其成分股都是獲利穩健成長、籌碼穩定的好股票，即使面臨景氣循環低谷，或金融海嘯等影響全球的突發事件，仍能安然度過，是投資人可以安心長抱的好標的。

國泰臺灣低波動 30 ETF，追蹤「臺灣指數公司低波動精選 30 指數」，為國內第一檔訴求「優質股息、低度波動」投資理念的 smart-beta 台股 ETF，觀察其目前前六大持股依序為中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等，皆為市場上殖利率高且股價穩健的好股票，是投資人在做退休理財、長期存股時，常選擇的標的。

除此之外，國泰臺灣低波動 30 ETF 透過指數編制規則，每年將淘汰波動度過高的成分股，希望進一步能達到趨吉避凶的效果。截至上週五 (11/16)，該指數今年以來的總報酬率 8.06%，遠優於加權指數的 - 4.75%、臺灣 50 指數 - 3.5% 及傳統高股息指數的 2.68%，顯見在市場波動大時，提供良好的防禦性。

國泰臺灣低波動 30 ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，第四季以來全球股市進入大震盪行情，低波動指數抗跌領漲的特色在此時更能突顯出來，跌幅明顯低於大盤，抗震度極佳，同時持股周轉率亦較低，是最能夠讓投資人安心選擇的好標的，因此，低波動概念股相當於「存股懶人包」，一次將好股票全包在一支 ETF，就能享有抗震且低波動的優點，進一步來說，不論何時進場都是好時點。