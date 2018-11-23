大陸股市早盤開低走低 上證指數險守2600關卡

大陸股市週五 (23 日) 早盤表現低迷，低開後便一路下行，上證指數下滑直逼 2600 點。截至午間收盤，上證指數下挫 1.63%，報 2602.30 點，深成指數與創業板指數跌幅則在 2% 以上。

上證指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

消息面上，11 月 23 日國務院下達關於支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施的通知，正值天津自貿區建設五週年，深化改革提高通關便利程度，利好進出口貿易。使今天天津自貿區逆市拉升，漲幅 2.69%，賽象科技、海泰發展漲停，天津松江、津濱發展漲超過 5%。

其他個股多數下跌，創投概念股早盤更是大幅回調，市北高新、光洋股份跌停，粵傳媒跌逾 9%。

華鑫證券指出，本輪行情很可能已接近尾聲，其中創投概念股在前波漲停潮後，也迎來了首個跌停潮，而殼資源股票則完全散亂，分化十分嚴重。

山西證券認為，儘管市場上出現了題材板塊輪動的現象，但盤面上持續不變的是超跌股票的補漲行為，預計市場將會出現偏向權重股的補漲機會，以及題材股的接力。

源達投顧表示，短線大盤關鍵看量能可否有效配合。A 股已經完成探底過程，進入築底反彈階段，現在的趨勢是震盪回升。操作上，輕指數、重個股，目前仍具有較大不確定性，注意規避前期漲幅過大股票。