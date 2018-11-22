稱301報告罔顧事實 陸商務部：盼美國停止破壞經貿關係的言行

美國貿易代表署 (USTR) 日前發表最新 301 調查報告，再度抨擊中國；對此，中國商務部發言人高峰今 (22) 日表示，該報告罔顧事實、捕風捉影，希望美國「停止破壞雙邊經貿關係的言行」。

「川習會」將於月底登場，但美中貿易爭端，未見緩解跡象；美國貿易代表署發表最新 301 調查報告，稱中國並未改變與技術轉讓、智慧財產權有關的「不公平」做法。

美國總統川普也放話，指中國非常想達成貿易協議，但若談不攏，美國將對更多中國輸美商品加稅。

高峰週四於例行記者會中指出，美方的 301 調查，以及相關貿易措施，是依據其國內法，採取單邊主義、貿易保護主義做法，「把美國的國內法淩駕於國際法之上，違背美方自己對世貿組織所有成員作出的承諾。」

高峰強調，這次美方在 301 調查報告中有所「更新」，對中國進行無端指責，捕風捉影、罔顧事實，「中方完全不能接受」。

高峰稱，希望美國停止破壞雙邊經貿關係的言行，採取建設性態度，讓中美經貿關係重回正軌；目前雙方工作團隊，正保持密切接觸，推動落實兩國元首通話達成的共識。

美國商務部工業安全局 (BIS) 於 11 月 19 日，公布包括人工智慧在內等 14 項新興科技產品的出口管制架構，外界認為，中國受影響的可能性頗大。

對於上述情形，高峰說，國家安全是在開放條件下實現的，為正常國際貿易關係，設置不必要的壁壘，不僅無助於實現國家安全，也不利擴大貿易與平衡發展；中國將密切關注，視情況採取必要措施，維護中方企業合法權益。