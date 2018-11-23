盛寶：悲觀情緒最大時或意味市場近底部 明年中國市場或表現出眾

盛寶金融全球宏觀策略主管Kay Van-Peteren表示，目前從股票、債券、期貨到貨幣等各市場都在經歷一個從高點滑落的時期，其中地緣政治、中美貿易關係、各國財政政策和貨幣政策等各因素都刺激了這一局面的發生。

Kay Van-Peteren認為，現階段最吸引市場關注的話題莫過於本月底即將舉行的G20峰會，市場正密切留意中美領導會晤後貿易關係的走向。若雙方可達成一個確定貿易決議，在未來短期內對市場將帶來正面影響，美元可能走弱等局面將會發生。

中國經濟增速在放緩，這一趨勢在貿易摩擦之前便已開始，他認為降速對中國經濟發展是好事，是經濟發展要保證有質量增長所必須做的；而美國今年已有大規模財政刺激措施出台，他認為最應關注的是美國下一輪的財政刺激措施什麼時候會出台。

至於中國股票市場方面，Kay Van-Peteren稱現時中國股票市場相較於幾年前的高位已經下跌很多，但不認為中國股市有量化寬鬆帶來資本膨脹所導致的泡沫。因為在全球主要央行實施量化寬鬆時，中國市場相對來說較為隔離。他又指，目前中國股市看跌氣氛濃重，但市場接近底部的時候也就是悲觀情緒最大化的時候，因此，他認為如果目前市場已經接近見底，那麼意味著明年中國股市可能會表現出眾。他又指，雖然目前來看美國股市跑贏中國和其他新興市場股市，但認為應該用更長遠的視野去考察，因為沒有人知道情況何時會出現反轉。

而香港股市，Kay Van-Peteren認為雖然現實市場情緒糟糕，但是基本面並未受到影響。現時市場情況下，中長期投資者們可能會更關注高派息率股票或者藍籌股，一些投資經理亦會關注避險基金。他又指，內房股近年來進行減債令資產負債表更加健康，亦可能吸引到一些投資興趣。

文：鄒舒惠