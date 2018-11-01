強震海嘯重創！富邦金捐800萬元救助印尼難民重建家園

印尼蘇拉威西 9 月 28 日發生強震並遭遇海嘯襲擊，據印尼官方統計已有 1200 餘人死亡，世界展望會估計更有超過 200 萬名災民流離失所，震災發生迄今一個月，當地仍面臨糧食、醫療資源嚴重缺乏之困境，富邦金控 (2881-TW) 今 (1) 日宣布捐出新台幣 800 萬元，協助救助印尼難民及家園重建。

富邦金控董事長蔡明興表示，此次印尼強震引發海嘯造成重大傷亡，震後蘇拉威西島對外交通、通訊仍未恢復，災區環境衛生惡劣，可能爆發傳染性疾病，重建工作陷入困境。有感於印尼災後復原之路艱辛，富邦金控發揮無國界的人道關懷精神，捐助 800 萬元給台灣世界展望會，期望透過世展會的救助計畫，幫助印尼災民早日走出震災陰霾，重建家園。同時，也希望拋磚引玉，喚起各界對於印尼災後重建的愛心關懷。

富邦金控致力推動 ESG 永續願景工程，落實企業社會責任，透過國際人道救援，超越國界傳遞「正向的力量」，亦是呼應聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)，實踐正向關懷 (Tender Care)，達到確保健康及促進各年齡層的福祉之目標。未來富邦金控亦將持續落實永續發展之願景藍圖，創造共好社會，正向轉動世界。

