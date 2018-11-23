紐約匯市—脫歐事務有進展 英鎊獲短期支撐力 感恩大漲

週四 (22 日) 交易，因美國感恩節放假，外匯市場平靜。英鎊大漲，係因消息稱，就英國脫歐後與歐盟間的關係，英國和歐盟達成初步協議。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.507。

英鎊兌美元匯率自前一日的 1.2776 美元上漲到 1.2869 美元。

歐洲理事會主席 Donald Tusk 宣布有關未來關係的政治宣言。英國首相梅伊 (Theresa May) 可能藉此在分裂國會上推動脫歐協議。現在這意味歐盟領導人將在週日的特別峰會上，簽署梅伊的脫歐協議。

梅伊週四在官邸發表聲明，「這對英國來說是個正確的交易，它實現了公投意義，重新拿回我們對邊界、資金和法律的控制權，同時也保障了就業、安全和英國的完整性。」

法國興業銀行（SociétéGénérale）全球宏觀策略師 Kit Juckes 在報告中表示，英國利率市場只有反映英國 2020 年 3 月升息，「這可能是英鎊短期支撐力，但我們隨即就會又將焦點放在梅伊是否能爭取到下議院的支持。」歐洲國會也必須批准該脫歐協議。

歐元也沾了一些英鎊上漲動能，歐元兌美元匯率自前一日的 1.1395 美元上漲至 1.1405 美元。

美國市場因感恩節而休市，且週五華爾街交易時間縮短，意味著成交量可能減少，貨幣走勢會更扭曲誇張。