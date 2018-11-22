壽險業月月匯損 前10月金額已超越去年 今年恐超過2000億元

金管會保險局今 (22) 日公布，截至 10 月底，新臺幣兌美元匯率貶值 3.75%，壽險業匯損持續擴大，一般來說貶值對壽險業來說會有匯兌收益，但因為壽險業被去年新台幣升值嚇到，紛紛調高避險比重，等於看錯方向避險，使得累計前 10 月匯損金額已攀高到新台幣 1782 億元，超越去年全年的 1761 億元，今年全年匯損恐會超過 2000 億元，創歷史新高。此外，10 月股災，壽險業淨值單月大減 2661 億元。

累計至 10 月，壽險業匯兌利益雖然達 3540 億元，但是卻因避險損失高達 5075 億元及外匯價格變動準備金淨變動 250 億元所拖累，一來一往下，壽險業的匯損壓力還是苦不堪言，累計前 10 月匯損金額高達 1782 億元。

今年上半年新台幣年初強升，進入第 2 季漸漸轉貶，但是壽險業還是月月呈現淨匯損，1 月淨匯損 258 億元，2 月單月淨匯損 147 億元，3 月 187 億元，4 月 95 億，5 月 116 億，6 月 181 億元，到 7 月單月淨匯損再擴大到 249 億元，不過，8 月淨匯損縮小至 165 億元，不過，9 月卻又擴大到 259 億元，創今年單月最高，10 月匯損 125 億元，累計前 10 月淨匯損達 1782 億元。

10 月份不只匯損縮小重回「1 字頭」，截至 10 月底，壽險業外匯價格變動準備金餘額為 530 億元，較上月份增加 102 億元。

保險局指出，由於去年新台幣升值嚴重，各家保險公司都被嚇到，今年的避險比重就已經大舉提高，但台幣回貶了，又做反向避險，又重新投入一個成本，等於墊高避險成本，簡單來說，就是看錯方向避險，使得避險成本大幅增加，再加上今年獲利增加，需要同步提高外匯價值準備金，在這二個因素下，壽險業匯損壓力龐大。

此外，10 月資本市場動盪讓保險業淨值大幅縮水，截至 10 月底，保險業淨值 1 兆 2351 億元，較 9 月減少 2694 億元，較去年同期也減少 2423 億元，年減 16.4%。

金管會進一步指出，壽險業持有股債部位在 10 月價值出現大幅波動，光是壽險業淨值單月就減少 2661 億元；這也代表壽險業的金融資產未實現損益出現大幅減損，恐讓整體金融資產出現未實現虧損。

匯損壓力居高不下，加上 10 月股災，保險業稅前純益前 10 月為 1,314 億元，較去年同期增加 60 億元或 4.8%。其中，壽險業稅前純益為 1,174 億元，較年增 53 億元或 4.7%；產險業稅前純益為 140 億元，年增 7 億元或 5.3%。