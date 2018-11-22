雙鍵光固化材料成最大動能 因應需求擴產明年Q4試車

雙鍵化工 (4764-TW) 的光固化材料事業營收占比近 2 年已拉高近 1 成，營運成長快速，且由於產品毛利率表現佳，帶動雙鍵今年前 3 季獲利攀揚、每股純益 6.13 元，已超越去年全年。雙鍵預期，明年該產品仍將維持供需緊俏情況，後市展望樂觀，且為因應強勁需求，將建置宜蘭新廠，預計明年第 4 季完工試車。

雙鍵目前旗下四大事業體包括塑膠添加劑、光固化材料、電子用化學品與數位印花墨水，以塑膠添加劑為最大宗，去年營收占比約 52%、UV 光固化材料占比為 40%，不過，隨著雙鍵近來光起始劑業務營運轉佳，今年前 3 季營收占比已提升至超過 4 成，是台灣唯一光起始劑廠，也是同業中唯一整合上下游的光起始劑廠商，產量為全球前三大。

雙鍵的光固化起始劑業務從去年下半年起，受到中國供給側改革影響，官方對不合規廠商限產，使市場供給吃緊、價格走揚，今年也在此因素激勵下，帶動光固化起始劑業務毛利率表現大幅成長，成為營運成長最大動能，使第 3 季整體毛利率攀升至 28.15% 的新高水準，每股純益達 2.02 元，前 3 季每股賺 6.13 元，已超越去年全年的每股純益 5.22 元。

雙鍵表示，雖然今年第 4 季起，部分供貨吃緊情況已緩和，因此有些產品價格有些微調降，但由於部分廠商面臨永久關停，原料中間體仍缺貨，預期明年還是會延續缺貨情況。

為因應強勁的需求，雙鍵將建置宜蘭利澤廠，第一期規畫光起始劑年產能 5000 噸、自用的光固化中間體年產能 1 萬噸，預計明年第 4 季完工試車。

數位印花墨水雖為 2015 年才加入的新業務，目前營收占比並不明顯，但雙鍵近來積極推動數位印花墨水業務，將成為雙鍵未來營運引擎之一，其在中國江蘇鹽城廠區擴產 的 2000 噸產能已建置完成，訂單若增加將會逐步擴增產能，目前已與 1 至 2 家中國設備廠合作，也打進 2 家規模較大的終端客戶，該產品毛利率表現可望優於平均水準。