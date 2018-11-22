三大法人合賣43億元 外資期現貨全空 出脫陸股ETF、台灣50

台股今 (22) 日跌 26.81 點，收在 9714.71 點，成交值 992.35 億元。三大法人全站賣方，外資及陸資賣超 19.2 億元、投信賣超 1.03 億元、自營商賣超 23.27 億元，合計賣超新台幣 43.5 億元。外資在期現貨都減碼，又明顯賣超陸股 ETF、富邦 VIX、台灣 50 以及權值股，顯示外資態度偏空。

三大法人賣超 43.3 億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 875 口至 11139 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1100 口至 40534 口。

外資買超前 10 名：聯電 15221 張、群創 6790 張、玉山金 4814 張、兆豐金 4576 張、元大金 4026 張、中信金 3470 張、華邦電 3253 張、台灣高鐵 3212 張、長榮 3131 張、第一金 3128 張。

外資賣超前 10 名：元大滬深 300 正 2 遭賣 20017 張、富邦 VIX 遭賣 14600 張、鴻海 9829 張、中環 4728 張、元大台灣 50 遭賣 4397 張、富邦上証正 2 遭賣 4003 張、亞泥 2680906 張、宏達電 2540 張、華通 2504 張、宏碁 2478 張。

投信買超前 10 名：嘉晶 1276 張、京鼎 1236 張、華晶科 990 張、為升 856 張、上海商銀 777 張、台苯 582 張、信昌化 574 張、亞光 566 張、中磊 458 張、國喬 443 張。

投信賣超前 10 名：台泥 7743 張、臺企銀 3000 張、開發金 1635 張、欣興 1592 張、遠傳 1294 張、玉山金 1212 張、兆豐金 1191 張、遠東新 1044 張、第一金 887 張、亞泥 555 張、大成鋼 452 張。

自營商買超前 10 名：元大台灣 50 正 2 獲買 1313 張、彩晶 779 張、華邦電 712 張、元大 S&P 黃金正 2 獲買 618 張、嘉聯益 595 張、旺宏 578 張、兆豐金 509 張、華晶科 482 張、元大 S&P 黃金 387 張、國喬 381 張。

自營商賣超前 10 名：元大滬深 300 正 2 遭賣 46153 張、富邦上証正 2 遭賣 9163 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 5866 張、富邦 VIX 遭賣 5710 張、國泰中國 A50 正 2 遭賣 5266 張、元大高股息 3483 張、欣興 1978 張、國泰中國 A50 遭賣 1282 張、台積電 1178 張、元大 MSCI 金融 1111 張。

整體來說，台股近期處於 9700 至 9800 水位附近游走，短期均線呈現糾結，反應多空雙方拉鋸激烈，而外資趁整理從電子權值股提款，所幸還是買超金控股，且也非大手筆賣超，只是目前美股處於修正階段，蘋果和尖牙概念股仍有賣壓，台股上檔發展恐較受限，投資人宜適當控制自身部位的曝險。