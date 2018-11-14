大陸AMOLED客戶比重成長 和鑫連兩季本業轉盈 前三季EPS 0.29元

和鑫 (3049) 積極拓展大陸 AMOLED 面板客戶，帶動毛利率改善，本業連續兩個季度轉盈，累計前三季稅後淨利 2.11 億元，每股盈餘 0.29 元，近年來，持續償還銀行貸款，降低利息支出，帳上將近累積虧損 3 億元有機會弭平。以往和鑫 5.5 代線以 LTPS(低溫多晶矽)設備替三星代工生產 AMOLED 用觸控感測器(Touch Sensor)，月投片約 3.3 至 3.5 萬片，三星占營收比重一度高達 9 成，近期大陸 AMOLED 面板產能開出，其轉向開發大陸客戶 AMOLED 面板客戶，目前大陸客戶比重攀升到 2 成以上，而三星則是降低至 7-8 成。



大陸接單利潤較佳，帶動和鑫毛利率改善，今年第二、三季毛利率分別增至 27.79%、19.62%，兩個季度營業利益各為 1.52 億元以及 5400 萬元，合計前三季稅後盈餘 2.11 億元，每股稅後盈餘 0.29 元。



大陸 AMOLED 產線仍處於量產初期，良率不穩定，影響到和鑫營運穩定性，AMOLED 面板產能開出，今年出貨面積增至 1362.8 萬平方米，較去年 901 萬平方米，成長 5 成之多，而明、後年出貨面積達 1794 萬平方米以及 2286 萬平方米，年增率各為 27.4%、19.2%，反觀 LTPS 產出面積成長不若 AMOLED，均維持 1200 萬平方米。

