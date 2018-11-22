油價之後 下一個下跌的就是美元？

近期油價的暴跌尤令市場驚魂未定，如今美元的危機又近在眼前了！市場預測，美元在 2018 年的強勁反彈可能會開始出現裂縫。

美東時間 20 日，油價出現暴跌，布油期貨盤中跌破 62 美元 / 桶，跌幅超 7.5%，達九個月以來新低。

通常來說，由於市場上穩定地存在著大量的美元套利交易，油價的大跌未必左右美元的走勢。但另一方面，市場要注意到，美國眼下同時也是全球最大的石油生產國之一，因此，油價的崩潰對美國的經濟有重要的影響。

有投資者認為，原油價格暴跌可能是美元疲軟的前兆。

油價如何撼動美元

今年 6 月 - 8 月，美國石油產量處在不斷增加的狀態中，日均產量近 1100 萬桶。很快，9 月中旬，美國終於「自 1973 年以來，首次成為全球最大產油國」，客戶遍布全球。

也正因為這樣，石油開採與加工行業在美國成為了一項主要增長行業，石油價格的波動從此與美國的經濟波動密切相關。

（圖：10 年期美債與 WTI 原油期貨價格走勢）

過去幾個月裡，美元受益於市場上的套利交易而穩定上漲，但由於美國的經濟與石油產業聯繫緊密，油價的崩潰在這種情況下至關重要。受到油價的突然下滑影響，美元可能也已經到達高位。

摩根士丹利策略師 Hans Redeker 在一份報告中寫道，原油價格暴跌可能對當前已經受到挑戰的美國經濟前景構成進一步壓力，並可能推動投資者在近期將自己的投資資金重新分配至貨幣市場投資工具，而這構成美元疲軟的跡象。

摩根士丹利同時表示，隨著時間的推移，美元和石油之間的負相關關係越來越有轉變為正相關的傾向，他們已經在投資組合中增加了美元空頭部位。

此外，連日來美國股市與油價的連環下跌，也給聯準會繼續升息的步伐施加了壓力，市場普遍已經削減了對聯準會 2019 年升息次數的預期。

由於美元與油價的負相關關係，油價跌至底部可能意味著美元的見頂，下一步市場可能會看到的，是美元指數的低頭。