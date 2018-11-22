香港被評為亞洲地區設立金融企業首選地點 上海排第四

國際房地產服務商--高力國際周三發表的研究報告指出，香港、東京及新加坡分別被評為亞洲地區設立金融企業的頭三甲地點，而上海受惠於中國內地金融自由化，排名第四。

該行發表的《亞洲地區發展金融業的首選地點》研究報告，針對亞洲16個已發展和新興市場作全面調查，就近60項社會經濟、房地產和人為因素等準則，分析亞洲區內哪些城市是金融企業進駐的最佳地點。

“在金融科技發展愈趨重要下，香港因為鄰近中國內地而逐漸堀起成為金融科技中心，令其作為國際金融中心的地位更穩固。”高力國際商業物業服務總經理顏慧萍稱。

香港以61%的得分排行首位，在社會經濟因素得分較高，當中包括政治穩定性、營商環境和監管制度等就業考慮因素，以及股票市值、流入本地的外商直接投資及跨境銀行服務排名等財富衡量因素。房地產因素方面，雖然高工資及租金推高了勞工成本，但總寫字樓供應量仍充裕，而且核心商業區（CBD）與其他地區的租金差距非常大。在人為因素中，香港在亞洲排行第二，部份由於稅率低及生活質素較高。

該行預期香港甲級寫字樓租金於2019至2022年的總升幅只會略高於2018年全年升幅，反映寫字樓租賃市場將有所放緩。過去兩年受租金持續上漲影響的租戶，壓力可望稍為紓緩。

至於東京（得分60%）僅以些微分數落後香港排行第二，其社會經濟因素得分最高，反映其作為大城市、高資產值及穩定性強的國際金融中心。不過房地產因素得分則較低，反映城市的工資成本及租金高企，辦工設施亦較為傳統保守。然而，由於生活質素高、城市安全、氣候溫和及少汙染，東京在人為因素中得分不俗。

新加坡則以55%的分數排行第三，其在在社會經濟因素得分非常高，尤其在就業考慮因素中表現突出，主要因為政治穩定性高、營商環境較好，而且擁有高質素的基建設施及強而有效的監管制度。雖然銀行規模不及東京或香港，但仍是財富管理中心的重要據點。在房地產得分中，新加坡表現一般，主要因為甲級寫字樓供應有限。不過在人為因素方面，包括個人稅項、社會安全、生活質素、氣候、汙染和高科技城市指標等，新加坡得分最高。



上海以54%的得分排行第四，上海為中國的金融之都，在經濟規模和財富衡量得分較高，人均國內生產總值比全國平均水平高出39%，股票市值約為4.2萬億美元。上海在房地產因素中獲較高得分，尤其是高質素寫字樓之供應和跨城市的緊密連系等優勢。上海不但擁有兩個主要金融區，分別為陸家嘴和外灘，亦是中國實施金融自由化後受益最大的國內城市。

至於內地其余三大一線城市--深圳、北京及廣州分別排行第六、八及九位。台北則排行第七。

路透香港11月21日