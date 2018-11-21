貴金屬盤後─美元走強 黃金收低4.10美元 五個交易日 首度下跌

黃金期貨週二下跌，自早場高點回檔，為五個交易日來，首度下跌。美元兌主要外幣走強，使得黃金受到壓力。

12 月黃金下跌 4.10 美元，或 0.3%，收於每盎司 1221.20 美元，盤中高點接近 1230 美元。

12 月白銀下跌 13.4 美分，或 0.9%，至每盎司 14.269 美元。

黃金期貨收盤時，美元指數上漲 0.7%。歐元與英鎊持續受到政治壓力，美元因而獲得支撑。

分析師說，黃金低點可能已至，本週黃金在整理上週的漲幅。

近來幾位決策官員發表談話後，投資人開始懷疑聯準會 (Fed) 於 2019 年是否仍將穩健升息。

12 月黃金週一創下自 11 月 7 日以來，最高收盤水準。英國脫歐引發的國際政局緊張，及中美貿易緊張持續，使得黃金獲得支撑。

分析師說，在目前的情況下，投資人樂於持有黃金，這可能只是大幅漲勢的開始。Fed 的升息立場已有所改變，較傾向於鴿派，顯示他們已偏向規避風險，對黃金屬利多。

其他金屬交易方面，12 月鈀金下跌 1.3%，收於每盎司 1126.10 美元。1 月白金下跌 1.2% 至每盎司 847 美元。

12 月銅下跌 1.2% 至每磅 2.767 美元。