宏碁深耕電競市場 助景文科大完成電競場建置 週四揭牌

宏碁 (2353) 深耕電競市場，積極協助全台學校佈建電競教室，近日協助景文科技大學「征服者電競場」建置完成，預計將於週四 (22 日) 校慶盛大揭牌。宏碁指出，此場域耗資近 500 萬元、占地近 200 平方公尺，具專業的電競直播實作空間，採用宏碁電競桌機 Predator Orion 5000、Acer 電競螢幕等，另有賽評主播轉播台、直播台等專業等級裝備設置，成為 Acer Predator《英雄聯盟》校際盃北區比賽基地。



此外，11 月初也配合宏碁 Predator league 電競盟校盃賽制進行比賽，近 55 隊隊伍，將於資訊月挑戰台灣冠軍賽，爭取前往泰國 Predator League 電競聯盟大賽總決賽的機會。



宏碁協助景文科技大學於本學年度斥資近 500 萬元將傳統教室建置成為「景文科技大學征服者電競場 (CONQUEROR, JUST E-SPORTS)」，以高規格的軟硬體來規劃電子競技場。



宏碁說，此場域除提供良好競賽環境外，並提供賽事進行之轉播設備平台，透過時下風行之賽事直播培養電競產業跨領域整合四大專業領域 - 網路硬體平台類、遊戲內容製作、賽事內容製作、數位行銷與傳播類，培育業界所需相關之技術人才，深耕電競市場商機。