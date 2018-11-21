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◆台灣集中市場公告注意交易資訊
※來源：台灣證券交易所

11月21日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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11/21  車王電、健和興、大立光、綠能、圓展、互億、聯嘉、美德醫療-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
11/20  日馳、車王電、健和興、大立光、綠能、聯嘉、美德醫療-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
11/19  日馳、精技、健和興、大立光、美德醫療-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
11/16  利奇、日馳、鴻準、華新科、華固、美德醫療-DR、聖馬丁-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、巨大
11/15  達新、日馳、美德醫療、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
11/14  日馳、宏碁、美德醫療、杜康-DR、陽光能源-DR
11/13  日馳、和大、宏碁、宏達電、東科-KY、美德醫療、杜康-DR、陽光能源-DR
11/12  宏碁、大立光、玉晶光、致伸、美德醫療、杜康-DR、陽光能源-DR
11/09  大立光、玉晶光、康友-KY、美德醫療、杜康-DR、耀傑-DR、陽光能源-DR
11/08  大立光、玉晶光、致伸、康友-KY、美德醫療、泰金寶-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
11/07  華新科、潤弘、玉晶光、宏致、嘉聯益、康友-KY、美德醫療、泰金寶-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
11/06  玉晶光、康友-KY、美德醫療、泰金寶-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
11/05  台聚、亞德客-KY、立積、祥碩、康友-KY、美德醫療、杜康-DR
11/02  智寶、富邦特、大立光、玉晶光、祥碩、康友-KY、美德醫療、泰金寶-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
11/01  智寶、康友-KY、美德醫療-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
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11月份累計次休市：04、04、10、11、17、18、24、25

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1304   台聚        01  05
1315   達新        01  15
1517   利奇        01  16
1526   日馳        06  13、14、15、16、19、20
1533   車王電      01  20、21
1536   和大        01  13
1590   亞德客-KY   01  05
2353   宏碁        03  12、13、14
2354   鴻準        01  16
2375   智寶        02  01、02
2414   精技        01  19
2492   華新科      02  07、16
2498   宏達電      01  13
2548   華固        01  16
2597   潤弘        01  07
2881A  富邦特      01  02
3003   健和興      03  19、20、21
3008   大立光      07  02、08、09、12、19、20、21
3406   玉晶光      06  02、06、07、08、09、12
3519   綠能        02  20、21
3605   宏致        01  07
3669   圓展        01  21
4915   致伸        02  08、12
4968   立積        01  05
5225   東科-KY     01  13
5269   祥碩        02  02、05
6153   嘉聯益      01  07
6172   互億        01  21
6288   聯嘉        02  20、21
6452   康友-KY     07  01、02、05、06、07、08、09
9103   美德醫療-DR 15  01、02、05、06、07、08、09、12、13、14、15、16、19、20、21
910482 聖馬丁-DR   01  16
9105   泰金寶-DR   04  02、06、07、08
910708 恒大健-DR   08  01、02、07、08、15、16、19、20
911616 杜康-DR     15  01、02、05、06、07、08、09、12、13、14、15、16、19、20、21
911619 耀傑-DR     01  09
9157   陽光能源-DR 14  01、02、06、07、08、09、12、13、14、15、16、19、20、21
9921   巨大        01  16
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總累計次數        122

附記：10月份注意股票及次數

1262   綠悅-KY   (01)、 1439   中和        (02)、 1456   怡華      (01)、 1504   東元        (01)
1527   鑽全      (01)、 1708   東鹼        (01)、 2349   錸德      (01)、 2360   致茂        (01)
2388   威盛      (01)、 2456   奇力新      (01)、 2468   華經      (04)、 2481   強茂        (01)
2913   農林      (01)、 3008   大立光      (04)、 3025   星通      (02)、 3035   智原        (01)
3055   蔚華科    (01)、 3406   玉晶光      (05)、 3708   上緯投控  (01)、 3712   永崴投控    (03)
4106   雃博      (01)、 4540   全球傳動    (01)、 4943   康控-KY   (05)、 4976   佳凌        (01)
6415   矽力-KY   (01)、 6451   訊芯-KY     (02)、 6452   康友-KY   (06)、 6533   晶心科      (01)
8367   建新國際  (02)、 9103   美德醫療-DR (03)、 910482 聖馬丁-DR (01)、 9105   泰金寶-DR   (02)
910708 恒大健-DR (05)、 911616 杜康-DR     (12)、 911619 耀傑-DR   (01)、 9157   陽光能源-DR (16)
9958   世紀鋼    (04)
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