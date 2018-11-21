◆台灣集中市場公告注意交易資訊

11月21日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/21 車王電、健和興、大立光、綠能、圓展、互億、聯嘉、美德醫療-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 11/20 日馳、車王電、健和興、大立光、綠能、聯嘉、美德醫療-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 11/19 日馳、精技、健和興、大立光、美德醫療-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 11/16 利奇、日馳、鴻準、華新科、華固、美德醫療-DR、聖馬丁-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR、巨大 11/15 達新、日馳、美德醫療、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 11/14 日馳、宏碁、美德醫療、杜康-DR、陽光能源-DR 11/13 日馳、和大、宏碁、宏達電、東科-KY、美德醫療、杜康-DR、陽光能源-DR 11/12 宏碁、大立光、玉晶光、致伸、美德醫療、杜康-DR、陽光能源-DR 11/09 大立光、玉晶光、康友-KY、美德醫療、杜康-DR、耀傑-DR、陽光能源-DR 11/08 大立光、玉晶光、致伸、康友-KY、美德醫療、泰金寶-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 11/07 華新科、潤弘、玉晶光、宏致、嘉聯益、康友-KY、美德醫療、泰金寶-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 11/06 玉晶光、康友-KY、美德醫療、泰金寶-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 11/05 台聚、亞德客-KY、立積、祥碩、康友-KY、美德醫療、杜康-DR 11/02 智寶、富邦特、大立光、玉晶光、祥碩、康友-KY、美德醫療、泰金寶-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 11/01 智寶、康友-KY、美德醫療-DR、恒大健-DR、杜康-DR、陽光能源-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11月份累計次休市：04、04、10、11、17、18、24、25 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1304 台聚 01 05 1315 達新 01 15 1517 利奇 01 16 1526 日馳 06 13、14、15、16、19、20 1533 車王電 01 20、21 1536 和大 01 13 1590 亞德客-KY 01 05 2353 宏碁 03 12、13、14 2354 鴻準 01 16 2375 智寶 02 01、02 2414 精技 01 19 2492 華新科 02 07、16 2498 宏達電 01 13 2548 華固 01 16 2597 潤弘 01 07 2881A 富邦特 01 02 3003 健和興 03 19、20、21 3008 大立光 07 02、08、09、12、19、20、21 3406 玉晶光 06 02、06、07、08、09、12 3519 綠能 02 20、21 3605 宏致 01 07 3669 圓展 01 21 4915 致伸 02 08、12 4968 立積 01 05 5225 東科-KY 01 13 5269 祥碩 02 02、05 6153 嘉聯益 01 07 6172 互億 01 21 6288 聯嘉 02 20、21 6452 康友-KY 07 01、02、05、06、07、08、09 9103 美德醫療-DR 15 01、02、05、06、07、08、09、12、13、14、15、16、19、20、21 910482 聖馬丁-DR 01 16 9105 泰金寶-DR 04 02、06、07、08 910708 恒大健-DR 08 01、02、07、08、15、16、19、20 911616 杜康-DR 15 01、02、05、06、07、08、09、12、13、14、15、16、19、20、21 911619 耀傑-DR 01 09 9157 陽光能源-DR 14 01、02、06、07、08、09、12、13、14、15、16、19、20、21 9921 巨大 01 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 122 附記：10月份注意股票及次數 1262 綠悅-KY (01)、 1439 中和 (02)、 1456 怡華 (01)、 1504 東元 (01) 1527 鑽全 (01)、 1708 東鹼 (01)、 2349 錸德 (01)、 2360 致茂 (01) 2388 威盛 (01)、 2456 奇力新 (01)、 2468 華經 (04)、 2481 強茂 (01) 2913 農林 (01)、 3008 大立光 (04)、 3025 星通 (02)、 3035 智原 (01) 3055 蔚華科 (01)、 3406 玉晶光 (05)、 3708 上緯投控 (01)、 3712 永崴投控 (03) 4106 雃博 (01)、 4540 全球傳動 (01)、 4943 康控-KY (05)、 4976 佳凌 (01) 6415 矽力-KY (01)、 6451 訊芯-KY (02)、 6452 康友-KY (06)、 6533 晶心科 (01) 8367 建新國際 (02)、 9103 美德醫療-DR (03)、 910482 聖馬丁-DR (01)、 9105 泰金寶-DR (02) 910708 恒大健-DR (05)、 911616 杜康-DR (12)、 911619 耀傑-DR (01)、 9157 陽光能源-DR (16) 9958 世紀鋼 (04)