大跌後稍獲喘息 美股盤前三大指數期貨走揚

週二美股重挫，道瓊指數狂瀉逾 550 點；今 (21) 日美股盤前，市場稍獲喘息，三大指數期貨走揚。

台北時間週三晚間 6 點 50 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指上漲 80 點 (0.33%)，標普 500 期指上漲 10.75 點 (0.41%)，那斯達克期指上漲 38.50 點 (0.59%)。

道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍晚，美國商務部將公布 10 月份耐久財訂單；全美不動產協會 (NAR) 將公布 10 月份成屋銷售數據。

「川習會」將於月底登場，但美中貿易爭端，未見緩解跡象；美國貿易代表署 (USTR) 日前發表最新 301 調查報告，稱中國並未改變與技術轉讓、智慧財產權有關的「不公平」做法。

上述消息，使「川習會」與美中貿易關係前景，面臨更多不確定因素。

昨日油價大跌，拖累能源股，加上蘋果股價下挫，領跌科技股，導致美股收低。

週二道瓊工業指數收跌 551.8 點 (2.21%)，至 24465.64 點；標普 500 指數收跌 48.84 點 (1.82%)，至 2641.89 點；那斯達克指數收跌 119.65 點 (1.7%)，至 6908.82 點。

週三亞股漲跌互見，上證綜指收漲 0.21%，深證成指收漲 0.37%；南韓 Kospi 指數下跌 0.29%，日經 225 指數下跌 0.35%；台股收跌 2.47 點，至 9741.25 點。

據傳義大利政府可能修改 2019 年預算案，與歐盟達成妥協；受此消息激勵，週三歐股反彈。

截至發稿，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.39 %，德國 DAX 指數上漲 0.49%，法國 CAC 40 指數上漲 0.31 %，英國 FTSE 指數上漲 0.62%。