【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

蘋果砍單效應衝擊美科技股，油價大跌衝擊能源類股，道瓊指數再度暴跌逾 500 點，台股今日早盤追隨亞股開低，不過近期低迷的電子族群在台積電帶領下率先反攻，大立光也再度上演開低走高戲碼守穩月線，加上亞股在中國股市開盤後大都收斂跌幅，加權指數收盤僅小跌 0.03%。

《國際金融市場焦點分析》

受到美股大跌衝擊，上証今日跳空開跌近 1%，國際油價再度崩跌，中石化及中石油領跌石化板塊，但是航空股逆勢走高，隨後在券商及創投板塊拉升下，指數收斂跌幅翻紅，不過隨即再度回跌但幅度有限，在美股重挫之際，估值偏低的 A 股似乎受到資金青睞，資金回流白酒股、房地產及生物製藥等板塊，指數於午後在鋼鐵股拉升下持續震盪走高，終場上証逆轉跌勢小漲 0.21%。

《國際商品市場焦點分析》

美股昨日再度重挫，引發市場對於原油需求之擔憂，加上 EIA、IEA 及 OPEC 皆下調明年之原油需求預估，並上調 2019 年非 OPEC 國家產量之預估，原油庫存明年將由下降轉為上升，導致近期市場對於原油看法呈現悲觀，推動昨日 WTI 原油期貨及布蘭特原油期貨分別下跌 6.59%、6.4%；貴金屬市場方面，營建許可數據優於市場預期，帶動美元指數再度轉強，推動黃金及白銀期貨同步下跌。

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