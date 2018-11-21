【華冠投顧】盤中解析：美股再殺 台股抗跌

劉彥良 分析師

受到企業財報和外資降評科技股的拖累，美股連兩日大跌，短短兩天就重挫近千點之多。從基期來看，前波新興市場修正較多，最近美股則是補跌，而且隨著年線將往高點扣抵，未來年線將從支撐轉為壓力，後續再往下跌的機會相當高。

早盤台股受衝擊大跌百點，但在政府護盤以及陸股帶動下逐漸收復失土，目前下跌僅 20 點。此外今天是台指期結算，截止昨日外資留有近 4 萬口淨多單，故外資在盤中應該也有出一份力避免傷及期貨部位的獲利。

選前護盤下台股近期表現明顯強於美股甚至鄰近亞股，唯成交量始終低迷，本月已多次見到不足千億的量能，絕大多數的投資人選擇觀望，原因就在於國際股市的不穩，擔憂選後台股會有補跌的現象。

現階段台股仍維持跌深反彈行情，但回歸均線來看中長期空方趨勢早已成形，經濟下行風險仍高，故現階段我絕不會建議投資朋友滿手持股，一旦反彈結束後的下殺行情都是又急又快，10 月份的崩跌讓不少投資人之前的獲利縮水甚至入不敷出就是最好的例子，所以即使近期台股表現相對強勢，但我還是要提醒投資朋友必須建立風險意識才能持盈保泰。

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