尿素報價上漲 台肥前三季認列朱肥收益5.85億元 全年可望超越去年

反映天然氣價格走高，國際尿素報價上漲到 320～330 美元，台肥 (1722) 前三季認列朱肥收益 5.85 億元，尿素價格持穩，全年朱肥認列收益有機會超越去年 6.23 億元，日前處分汐止不動產，挹注稅前淨利 5.08 億元，對每股稅前盈餘影響數約 0.51 元。台肥提升肥料、化工產品線附加價值，前三季肥料、化學品銷售量各為 47.47 萬噸以及 12.78 萬噸，累計前三季營益利益 10.83 億元，核心事業約 16.69 億元、朱肥收益約 5.85 億元，前三季稅後淨利為 16.63 億元，年增率 24%，每股稅後盈餘 1.68 元。



天然氣每單位 BTU(British thermal unit，英熱單位) 上漲到 4.7 美元，帶動尿素國際報價由去年 220～230 美元，上揚到近期 330 美元，台肥認列朱肥收益跟著走高，2014 年尿素價格高檔，台肥認列朱肥收益達 17.8 億元，隔年也有 10.34 億元，2016 因歲修關係，則是虧損 2.55 億元，去年沒有歲修干擾因素，全年認列收益約 6.23 億元。



不動產景氣走疲，台肥開發腳步轉向發展商業不動產，鎖定長期收益租賃市場，前三季不動產租金收入約有 9 億元，新竹市公道五路打造的複合商業大樓「TFC ONE」目前出租率達 7～8 成，待免租期高峰結束，明年將是挹注租金收益成長動能所在。