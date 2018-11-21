新聞

【異動股】交運物流板塊拉升 北巴傳媒(600386-CN)漲停
※來源：財華社

午后，交運物流板塊拉升。截至13:30，北巴傳媒(600386CN)漲停報3.8元，飛馬國際(002210CN)漲停報4.8元，恒基達鑫(002492CN)漲停報6.27元，歐浦智網(002711CN)漲8.46%報5.64元，東方嘉盛(002889CN)漲5.99%報28.86元，音飛儲存(603066CN)漲4.84%報9.74元，飛力達(300240CN)漲4.28%報7.8元，新甯物流(300013CN)漲4.21%報11.15元。

消息上，倉儲物流機器人公司極智嘉科技(Geek+)11月21日宣布獲得新一輪融資，整個B輪融資總計1.5億美元，由華平領投，原有股東火山石、祥峰跟投。據悉，目前，Geek+擁有機器人分揀系統、智能叉車等四個產品線。在發展方向上，零售行業和智慧工廠是兩個重點方向。分析認為，近年來，隨著國內物流行業的高速發展和人力成本的逐漸升高，倉儲物流機器人需求逐漸增長，藍海市場逐漸開啟。

列表股票代碼股票名稱漲跌幅(%)最新價
1600386-CN北巴傳媒漲停3.8
2002210-CN飛馬國際漲停4.8
3002492-CN恒基達鑫漲停6.27
4002711-CN歐浦智網8.465.64
5002889-CN東方嘉盛5.9928.86
6603066-CN音飛儲存4.849.74
7300240-CN飛力達4.287.8
8300013-CN新甯物流4.2111.15
留言載入中...

相關新聞