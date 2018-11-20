泰鼎-KY Q3毛利率創高 總座樂觀看未來三年 獲利有望年年好

PCB 廠泰鼎 - KY(4927) 受惠於營運績效改善，加上布局汽車板效益逐步顯現，第三季毛利率提升到 18.9%，整體獲利表現優於預期；展望後續，泰鼎 - KY 總座周瑞祥提到，內外形勢皆好，未來三年展望很樂觀，獲利將會年年好！而外資圈則預期，泰鼎 - KY 今年每股獲利將達到 5.2 元以上，明年獲利續揚，可以達到 6 元以上。泰鼎 - KY 目前單月產能約 48 萬平方英尺，自 7 月起已經產能全開，加上產線順利克服學習曲線，達到規模效益，另外產品組合優化，汽車板與雙面板占比提升，同時材料成本逐步下降，而與泰銖間的有利匯率等因素，帶動泰鼎 - KY 的毛利率從去年的 10.4%，逐步上揚，今年第一季 12.4%，第二季 14.4%，第三季 18.9%，創下單季歷史新高。展望第四季，雖進入淡季，客戶在 12 月份恐庫存調整，但外資圈估算，泰鼎 - KY 第四季單季毛利依舊可望守穩 18% 大關，也預期，該公司在納入 CB 轉換膨脹後的加權平均股本計算，泰鼎 - KY 今年全年每股獲利可以超過 5 元，挑戰 5.2 元。



展望後續，泰鼎 - KY 周瑞祥提到，內外形勢皆好，未來三年展望很樂觀，獲利將會年年好！首先就大方向來看，雖然沒有新增產能到位，但產品組合調整、高層數與高毛利產品出貨，可望帶動整體營收繼續走揚，法人圈估算，泰鼎 - KY 明年營收可望較今年成長約 9%，產品結構方面，汽車板目前營收占比已經提高到 12%，明年可以達到 15%，加上跨入網通 WIFI 模組與伺服器等領域用板，同時 10 層板明年第二季開始量產，可望大幅貢獻營收，同時材料成本持續下降等，外資圈估算，泰鼎 - KY 明年毛利率將可以問鼎 20%。



而泰鼎 - KY 生產基地在泰國，近期中美貿易戰越演越烈，加上中國環保議題，已經開始有 PCB 業者被要求轉移生產基地，對此，周瑞祥透露，雖然還沒看到轉單效應，過去這三個月新客人詢問度很高，甚至詢問者當中還包括 EMS 廠，因此就需求面來說，落腳泰國的泰鼎 - KY，形勢以前很困難，但未來幾年前景看俏。



更長線考量，泰鼎 - KY 預計在 2021 年將有新增產能到位，未來 5 年資本支出約 40 億元，明年 6 億元，後面 4 年 34 億元，包括興建實驗室、去瓶頸、添購鑽孔機、產線自動化等。本次擴產總計會新增 20 萬平方米，以 7 萬為一期，當產能全線開出，預計一年可以貢獻 50 億元泰銖的營業額，第一季明年起動工，預計 2021 年第一季產能可以開出，替營收與獲利成長注入新活水。