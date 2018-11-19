〈2019投資展望〉量化緊縮的環境逼近 央行利率政策陷兩難

美中貿易戰是 2018 年最大一隻黑天鵝，再加上美國升息腳步未歇，國際金融市場籠罩在這個遲遲未能退卻、且恐怕會越來越大的陰霾下，激烈震盪，進入 2019 年後，多數學者坦言看不清究竟總體環境會如何走，多持保守態度，元大寶華綜經院院長梁國源說，目前處在「停看聽」的經濟環境，台灣金融研訓院董事長吳中書則表態，憂心台灣央行利率政策陷入兩難。

央行雙率政策兩難、兩岸經貿關係疏遠 國內經濟前景保守

吳中書表示，台灣央行的利率政策真的就是兩難，與美國的利差若持續擴大，恐使資金持續流向美國市場，不利台幣穩定，且長期處在低利率會有後遺症。

然而，消費者物價指數 (CPI) 年增率低緩，顯示內需疲軟，再加上房地產的成長力道也相當緩慢，若是此時升息，內需消費要成長壓力更大。

因此，吳中書認為，央行即便升息可能也是以宣示效果為重，不至於持續性的升息，可能先維持被動式的雙率策略。

對於國內，元大寶華憂心，過去兩岸經濟緊密結合，但 2016 年下半年政黨輪替後，中國不只限制陸客來台、壓縮台灣外交空間的手段升級，更營造台商商業活動的不安定感，若我國政府繼續抱持被動且遲緩的回應態度，台灣前景勢必更加險峻。

貿易戰短期難落幕 + 量化緊縮環境浮現 金融市場壓力更重

至於外在環境，吳中書認為，目前經濟的能見度越來越低，例如廠商都在趕著美國擴大收取關稅前進出口，貿易狀況看似不錯，但不代表明年還會繼續維持下去，預料美國貿易戰的策略短時間不會收手，會「鬆鬆緊緊」與中國來回攻防。

元大寶華則是直指，明年台灣經濟成長難以加速由於美國和中國都是台灣最重要的出口市場，雙方打起貿易戰導致貿易量萎縮，減弱了零組件出口需求。

而就金融面來看，10 月起歐洲央行開始減碼購債，各主要央行長時間寬鬆貨幣環境正緩步收回中，也就是正逐漸進入量化緊縮環境，再加上美國的減稅政策吸引美企將滯留海外的盈餘匯回，逐漸加重非美市場的流動性問題。