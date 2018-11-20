港股收跌逾530點 失守26000關卡 小米逆市大漲8%

受美股週一 (19 日) 大幅收跌，科技股跌幅領先影響，香港恒生指數今開盤低開 1.25%，此後跌幅擴大，收盤跌 531.66 點或 2.02%，報 25840.34 點，再失 26000 點；國企指數跌 1.56%，報 10466.11 點；紅籌指數跌 1.69%，報 4278.6 點，大市成交 774.5 億港元。

醫藥股大跌，石藥集團 (1093-HK) 跌 5.26%，領跌藍籌。科技股也表現不佳，騰訊控股 (0700-HK) 跌 3.3%，中興通訊 (0763-HK) 跌幅更達 5.59%。

反倒是昨天發布財報的小米 (01810-HK)，由於第 3 季業績優於預期，股價表現一枝獨秀，小幅開高後漲幅擴大，收盤大漲 8.38%。高盛升目標價，由 23 港元升至 24 港元，維持「買入」投資評級。

美圖公司 (1357-HK) 發布獲利預警，股價大跌 6.44%。美圖公司 19 日晚間發布獲利預警公告稱，預計 2018 年全年淨虧損人民幣 9.5 億元至 12 億元，而 2017 年的淨虧損約為 1.97 億元。此外，美圖還宣布與小米集團達成 30 年的合作協議，小米將獲得美圖智能手機及硬體授權，負責手機設計、研究開發及產銷流程，並容許旗下智能設備使用美圖品牌。

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，美股近期多檔科技股持續急挫，亦同時拖累科技股表現，令市場充滿審慎氣氛，料港股短期內會於 25500 點至 26200 點之間徘徊。