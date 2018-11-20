長實財團收購APA遇滑鐵盧 澳洲政府最終決定交易不符該國利益

香港長實集團(01113-HK)牽頭財團擬以130億澳元(94億美元)收購APA Group(APA.AX)的交易遭遇滑鐵盧，競投公司周二獲澳洲政府通知該收購建議不符合該國利益的最終決定。

澳洲聯邦財政部長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)在聲明中指出，收購建議會導致單一外國集團持有並控制澳洲最重要的天然氣管道業務。

他並表示，長實集團在澳洲的天然氣及電力板塊是重要的投資者，亦為數以千萬澳洲人提供重要的基建服務。澳洲政府歡迎長實集團在當地投資，以及對當地經濟作出的貢獻。

APA為澳洲最大的天然氣管道公司，長實原計劃與同系公司長江基建(01038-HK)及電能實業(00006-HK)共組財團聯手收購APA全部已發行合訂證券並成立合營企業，其中長實持股比例將為60-80%，長建及電能持股分別10-20%。ydenberg)在聲明中指出，收購建議會導致單一外國集團持有並控制澳洲最重要的天然氣管道業務。

他並表示，長實集團在澳洲的天然氣及電力板塊是重要的投資者，亦為數以千萬澳洲人提供重要的基建服務。澳洲政府歡迎長實集團在當地投資，以及對當地經濟作出的貢獻。

APA為澳洲最大的天然氣管道公司，長實原計劃與同系公司長江基建(01038-HK)及電能實業(00006-HK)共組財團聯手收購APA全部已發行合訂證券並成立合營企業，其中長實持股比例將為60-80%，長建及電能持股分別10-20%。

路透香港11月20日