A股今年被舉牌股票已有46檔 約8成股價下挫

陸股今年表現不佳，不僅被「舉牌」的金額少於往年，被舉牌股票的股價表現也不如預期。

據中國《證券法》規定，為保護中小投資者利益，防止機構大戶操縱股價，投資者持有一個上市公司已發行股份的 5% 時，應在該事實發生之日起 3 日內，向國務院證券監督管理機構、證券交易所作出書面報告，通知該上市公司並予以公告，並且履行有關法律規定的義務，業內稱之為「舉牌」。

實務上，舉牌常被視為大股東看好股價的徵兆，近日安徽合力 (600761-CN) 獲匯豐銀行舉牌，是少數外資舉牌 A 股。安徽合力今天逆勢上揚 5.15%，股價表現出色。

數據統計顯示，今年以來 A 股 46 家上市公司發布被舉牌公告，被舉牌 71 次，合計舉牌金額近 198.48 億元，遠遠小於以往年份。以去年為例，去年同期 A 股上市公司被舉牌次數為 101 次，涉及金額達人民幣 385.78 億元。

更慘的是，今年以來被舉牌的股票，僅 9 檔股票在被舉牌後上漲，8 成的股票反而下跌。

個股來看，安徽合力、珠海中富 (000659-CN)、海利生物 (603718-CN) 被舉牌後股價累計漲幅超 10%，其中又以海利生物漲幅最大，10 月 17 日發布舉牌公告至今漲幅超 50%。

相對來看，神開股份 (002278-CN)、人民同泰 (600829-CN)、全新好 (000007-CN)、振東製藥 (300158-CN) 等個股發布舉牌公告至今股價下挫幅度超 30%。整體來說，今年舉牌對股價表現未出現明顯提振作用。