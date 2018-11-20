歐股盤前─美股大跌亞股倒 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.4%

美股大跌、亞股下挫，市場瀰漫悲觀情緒，今 (20) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.4%。

台北時間週二下午 3 點 36 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.44%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.37%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.65%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.42%。

受蘋果全面縮減新 iPhone 訂單消息影響，週一蘋果股價重挫 3.96%，科技股表現不佳，美股收低。

昨 (19) 日道瓊工業指數收跌 395.78 點(1.56%)，至 25017.44 點；標普 500 指數收跌 45.56 點(1.67%)，至 2690.71 點；那斯達克指數收跌 219.40 點(3.03%)，至 7028.48 點。

日本日產 (Nissan) 與三菱汽車董事長、兼法國雷諾汽車執行長 Carlos Ghosn，因涉嫌低報薪酬、挪用公款，在日本遭檢方逮捕。

受上述消息影響，週一雷諾汽車股價一度重貶 15%，收跌逾 8%；週二日產與三菱股價，分別跌逾 5% 及 6%。

英國脫歐協議草案，可能遭到下議院否決，甚至有保守黨議員，計畫發動不信任投票，迫使首相梅伊下台。

即使面臨「逼宮」危機，梅伊仍強調，就算把她趕下台，也不會讓脫歐一事，變得容易，英國與歐盟也難再談出更理想的方案。

週二亞股走低，截至發稿，上證綜指下跌 2.13%，深證成指下跌 2.83%；南韓 Kospi 指數下跌 0.86%，日經 225 指數下跌 1.09%；台股收跌 84.70 點，至 9743.99 點。