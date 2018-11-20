澳洲會計師公會：明年市場環境具挑戰 籲中小企未雨綢繆

澳洲會計師公會最新香港經濟前景調查顯示，因全球與本地市場不確定性因素存在，香港在2019年將面臨挑戰，但創新科技增長有助抵消前景不明朗帶來的影響。

本次調查顯示，受訪者普遍認為2019年香港經濟增長預期低於2018年，僅有48%受訪者認為明年經濟將增長2%或以上，而去年有超過六成受訪者認為可達這一增幅。中美貿易關係前景不明朗、內及經濟增長放緩以及樓價高企成為最有可能的負面因素，但政府對創科支持、大灣區建設及新基建項目羅成則可成為利好因素。

而從行業來看，調查指未來三年香港最具增長潛力的前三各行業分別是衛生保健/醫療服務、創新科技和電子商務，而金融服務則排在第四。

雖然貿易戰或會稱為明年影響香港經濟的負面因素，但目前有51%的受訪者表示尚未採取任何應對措施，或認為潛在的貿易戰不會對其產生影響，多數企業均採取「觀望」態度。澳洲會計師公會大中華區分會會長何耀波認為，過去一段時間中美貿易態勢反反復復，雖然目前中小企多在觀望，但認為需要做一些未雨綢繆的準備工作，多考慮未來如何藉助大灣區等有利因素發展；同時應管理好企業現金流，開拓新的商機。他又認為，政府亦應該增加對中小企業的支援，包括稅務寬減以及擴大與美國以外的貿易關係等措施。

雖然貿易衝突一定程度影響受訪者對經濟前景的信心，但仍有44%受訪者預計明年其所在企業仍將增聘人手。何耀波表示，經濟發展仍見到有新的商機，企業對人手的需求仍然存在。澳洲會計師公會大中華區分會副會長盧華基補充成，新經濟公司的發展和金融科技等領域的興起也是一個促成因素，對於企業來說，亦需要加強相關專業人才儲備為企業發展做準備。

另外，此份調查顯示48%的受訪者認為2019年香港競爭力會較2018年下跌，而去年持這一看法的受訪者比例為36%。調查亦顯示，香港競爭力排在新加坡、上海以及深圳等全球七個城市之後。何耀波認為，因香港已經是一個十分成熟的市場，而上海、深圳等城市過去幾年的經濟活躍度很高而較具吸引力。他認為香港未來可與其他多個有競爭力的市場進行合作聯動，以發揮各自優勢。澳洲會計師公會2013年大中華區分會會長李文傑又指，香港市場正在尋求轉型，香港近年來在創新方面大下功夫，未來香港可在不同領域保持更強勁的競爭力。

文：鄒舒惠

