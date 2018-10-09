友通Q3業績寫次高 9月延遲訂單本月將貢獻

IPC 廠友通 (2397)9 月合併營收 4.39 億元，月減 13.24%，年增 18%，第三季合併營收達 13.78 億元，較上季減少 3.5%，年增率達 39.22%，寫歷史次高。據悉，友通 9 月業績受到部分訂單延遲出貨的因素影響，致使較 8 月有雙位數下滑，這些訂單為歐、美市場的零售、娛樂、車載等專案，原預計順利出貨將帶動上季業績再創新高。



不過，延遲訂單多數都會在 10 月份結案，挹注 10 月營收動能。累計該公司前三季業績為 39.65 億元，年增 36.5%。第四季業績轉淡，惟同比可望增長 2-3 成，全年突破 50 億大關。



友通指出，自年初以來，專注垂直領域的深入發展，醫療嵌入式系統 MD711 已於七月取得 CE EN 60601-1-2 與 FCC Part 18 Class B 醫療認證，可以直接使用於醫療環境應用。



該公司 10 月將結合佳世達產品與資源，於美國拉斯維加斯針對零售娛樂展出最新產品應用，11、12 月也將分別參加德國慕尼黑電子展與中國深圳嵌入式展覽，佈局明年業績。