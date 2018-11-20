轉單效益明年H1可望發酵 晶睿、奇偶及陞泰盤中逆勢走揚

過去安控市場中國大陸廠商海康威視、大華等以低價搶單策略，席捲全球安全監控市場，不過，隨著美中貿易戰及各國對國家安全與資安憂患意識興起，晶睿 (3454) 先前法說會曾預估，明年上半年可望看到轉單效應，審慎樂觀看待明年營運。受到轉單效應，包含奇偶 (3356)、晶睿以及陞泰(8072) 盤中股價逆勢走揚。晶睿第三季合併營收 12.95 億元，營業毛利 4.23 億元，單季合併毛利率 32.71%，年減 2.33 個百分點，稅後盈餘為 6707 萬元，每股盈餘為 0.8 元；累計前三季合併營收為 37.78 億元，營業毛利為 13.63 億元，合併毛利率為 36.09%，年增 1.64 個百分點，稅後盈餘為 2.48 億元，每股盈餘 2.96 元。



而晶睿於台達電 (2308) 桃園廠設置新產線，並在 10 月已正式量產，初期設置 5 條產線，新產線量產後，產能可望較目前倍數成長，提升晶睿台灣製造能力。



至於奇偶第三季每股盈餘 0.64 元，累計前三季每股盈餘 0.76 元，較去年虧損轉虧為盈。