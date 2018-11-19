泰鼎未來5年將投入40億元資本支出 增200萬呎產能

PCB 廠泰鼎 - KY (4927-TW) 執行長周瑞祥今 (19) 日指出，看好未來汽車、3C 電子市場成長性，對趨勢沒有悲觀理由，預計明年起 5 年內總計將投入 40 億元資本支出擴充產能，明年將先投入 6 億元，擴充產能掌握未來商機。

目前的泰鼎全產能已擴充到每月 480 萬呎，周瑞祥指出，明年資本支出將達 6 億元，主要擴充與更新內層、鑽孔機、光學檢測設備，未來將分年擴充 200 萬呎產能，擴充首期 70 萬呎新產能，將在 2021 年的第 1 季起分 3 年開出。

泰鼎第 3 季營收為 32.43 億元，創新高，毛利率 19%，季增 4.47 個百分點，年增 8.97 個百分點，稅後純益也以 3.29 億元創新高，季增 1.19 倍，年增 46 倍，單季每股純益 2.16 元；累計前 3 季營收 80.79 億元，毛利率 15.7%，年增 5.06 個百分點，稅後純益達 5.76 億元，年增 6.69 倍，每股純益達 3.9 元。

法人預估第 4 季因旺季已過，營收將較第 3 季下滑約 3.5%，估達 31.3 億元，全年營收約達 112 億元水準，預估在生產經濟規模擴大下，成本控制、原物料價格下降，毛利率將向上挑戰 20%。

值得注意的是，泰鼎已公布 10 月營收，以 12.38 億元改寫 8 月營收紀錄，再創歷史新高，月增 29.84%，年增 21.37%，主要受惠泰國廠區完成產能擴充、消費性電子 PCB 接單增加等因素推升，在旺季已過之下，11 月營收將走跌，至於在明年營收預估，法人估由於產能沒有大幅擴充，因此營收估約成長 9%。

泰鼎明年營收成長動能來自汽車與 10 層板，汽車板營收將從今年營收比重 10-12%，提升到 15%，同時還有 10 層板訂單將在明年下半年加入。

周瑞祥指出，泰鼎看好未來的汽車、3C 電子的需求的成長，且原物料價格成本逐步獲得控制，製造成本也有下降空間，有助營運獲利成長。

泰鼎產能已擴充到每月 480 萬呎，今年注重成本控管、調整接單結構，持續強化毛利率提升，公司看好，由於中國華東限制污水排放，將使中國大陸廠商轉赴海外下單，周瑞祥指出，目前已明顯感受到來自海外訂單的需求。