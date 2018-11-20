紐約匯市—住房數據疲弱 一連串Fed官員態度謹慎 美元走貶

週一 (19 日) 交易，疲軟的住房數據顯示美國房市持續放緩，美元兌競爭貨幣走跌。

ICE 美元指數下降 0.3% 至 96.198。

11 月美國 NAHB / 富國銀行房屋市場指數下降 8 點至 60，觸及 2016 年 8 月以降最低點，唯該指數仍處於正面 (50 為成長或萎縮的分水嶺)。

「這點凸顯美國房市的冷卻，因為建商感受到了抵押貸款利率上升和需求趨緩。」

另一方面，重要主題也持續發燒，投資者聚焦全球成長放緩的情形，以及歐洲政局發展。

今日稍早，美元走勢相較持平，延續上週五因 Fed 副主席釋放鴿派訊息帶來的疲弱。Clarida 受訪時針對 Fed 的貨幣政策正常化過程，提供了較為鴿派的觀點，並預警全球經濟趨緩。達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 也提到全球成長放緩一事。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週發表演說也提到海外阻力。

紐元是今日已開發市場中表現最糟糕的貨幣，自上週五的 0.6877 美元下跌至 0.6836 美元。

歐洲政局持續動盪也是市場因素，交易者聚焦義大利和英國脫歐的相關消息。

歐元兌美元大致持平在 1.1452 美元，上週五匯價 1.1418 美元。

目前投資者持續關注英國首相梅伊面臨的黨內領導挑戰，目前已超過 20 封信函要求對梅伊發動不信任投票 (需 48 封)，預計還有更多票尚未公布，這意味著梅尚未走出困境。

英鎊兌美元在 1.2855 美元，歐元兌英鎊上升 0.2% 至 0.8909 英鎊。